上網賣亡父象牙水果叉 永和女違反野保法遭訴
新北市永和區一名鄭姓女子，去年4月間，將已歿父親所留下的6支象牙水果叉，放在奇摩拍賣網站個人賣場內，公開以3000元上架販賣，遭保七總隊員警發現，將鄭女送辦。經國立屏東科技大學鑑定上述水果叉為真象牙，新北地檢署依涉犯野生動物保育法意圖販賣而陳列、展示保育類野生動物產製品罪將鄭女起訴。
亞洲象（Elephas maximus）和非洲象 （Loxodonta africana）均為行政院農委會（農業部前身）公告的瀕臨絕種保育類野生動物，依法未經主管機關同意，不得任意買賣、陳列、展示相關產製品。
檢警調查，鄭女去年4月12日將象牙水果叉上網出售後，遭警方網路巡邏發現，於同年11月30日前往鄭女永和住處區搜索。鄭女則辯稱，父親曾稱水果叉是「象牙的楊枝」，但她不知道是否為象牙所製。
檢察官除將水果叉送交國立屏東科技大學野生動物保育服務中心，鑑定確認材質為象牙。同時依據鄭女與員警佯裝賣家，詢問水果叉細節的相關對話，認定她明知其為保育類動物產製品仍意圖販售，將她依法起訴。
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