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指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

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指控東元集團「小三奪權」！北檢起訴周玉蔻：欠缺證據且未查證

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

東元集團2021年間傳出會長黃茂雄父子爭權，媒體人周玉蔻的媒體放言科技傳媒報導指控，東元經營權演變成小三奪權，遭東元董事長邱純枝控告涉嫌加重誹謗罪嫌。台北地檢署去年8月間偵結，處分不起訴。邱純枝不服，提起再議，案件發回北檢續查。北檢認為，周玉蔻未善盡查證之責，今依涉加重誹謗起訴周。

放言科技傳媒於2021年4月間刊登一則報導，內容涉及東元集團經營權，指控邱純枝介入黃茂雄的婚姻，轉貼該報導至放言的臉書粉絲專頁。

對此，邱純枝認為該則報導內容不實，損及東元電機、黃茂雄及她的信譽與社會評價，提告周玉蔻涉嫌加重誹謗。

周玉蔻去年首次偵查時，坦承曾刊登該報導文章，否認加重誹謗犯行。她稱，報導內容是透過台中市陳姓議員獲知，還採訪證人，再把資料交由記者撰寫，她有相當理由相信證人所述，並請記者採訪公司意見，在文中刊登公關回覆。其中1名證人偵訊時指稱，他曾與周玉蔻聚餐，否認曾透露東元經營權內容。

檢方首次偵查時認定，放言在該報導文末刊出報導文章末段，證明周玉蔻並非毫無查證、專以偏頗報導詆毀邱純枝；文中也無純粹杜撰、揣測、誇大或情緒化的謾罵字眼，在公共場合為不實的陳述，未達誹謗他人名譽程度。

邱純枝不服，向高檢署提起再議，高檢署命發回北檢續查。

檢方第二次偵查時，黃茂雄向檢方證稱，他與邱純枝之間無婚外情，邱只是公司部署。東元集團少東、黃茂雄之子黃育仁則證稱，他沒有證據，不會向周玉蔻說「邱純枝是黃茂雄的小三」，且他也沒有向周說「對其母很壞的人就是邱純枝」。

檢方比對黃育仁與陳姓議員的證詞一致，認定周玉蔻並未在該次餐敘中，取得客觀上可合理相信邱純枝介入黃茂雄婚姻消息來源的證據。

起訴指出，周玉蔻欠缺證據資料、未加以查證、未聽取黃茂雄的意見，僅刊登東元公關室的所有回應作為平衡報導，經臆測做成該報導，顯已逾越憲法保障的言論自由範圍，今依涉加重誹謗起訴周。

媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 婚姻 東元 議員 黃茂雄

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