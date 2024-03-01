「豬肉公主」張采婕挺林昶佐遭指「賣萊豬」 她告網友求償結果出爐

東門市場「豬肉公主」張采婕，被劉姓網友認為曾是挺進口「萊豬」的前立委林昶佐團隊成員，劉在張女臉書粉絲專頁留言「妳賣的一定是萊豬」，劉最終獲判無罪確定；民事部分，張采婕認為名譽及商譽受損，提告求償72萬餘元，台北地方法院判決張女敗訴，劉免賠，可上訴。

檢方起訴指出，劉不滿林昶佐對我國進口「萊克多巴胺」飼育美國豬肉的立場，且認為張采婕曾參與林的問政團隊，2021年7月3日在張女臉書經營的「采婕Charlene（東門信義肉舖）」粉絲專頁留言，「豬肉妹，被起底，原來就是閃尿團隊的一員！閃尿那麼挺萊豬，妳賣的一定是萊豬！」

檢方認為，劉未查證，以不實流言指張女經營的「東門信義肉舖」販售的豬肉含萊劑，犯誹謗、妨害信用罪；法院認為，張女是非典型政治人物，但對公共事務有影響力，應有較高忍受的義務，判決劉無罪確定。

民事部分，張采婕認為劉除了在臉書留言外，事後接受媒體採訪時，再度發表相同言論，指摘肉鋪販售萊豬，已損害她的名譽、肉鋪商譽，請求劉賠償72萬3600元精神慰撫金、營業損失等。

劉反駁，他的留言屬於憲法保障的言論自由範疇，且已獲無罪判決，他沒有侵害張采婕的名譽及肉鋪商譽，且他接受採訪只是陳述遭提告的經過，也沒有損害張女名譽，請求法院駁回訴訟。

台北地院根據張采婕自身貼文、媒體報導，認為張女曾是林昶佐的問政團隊成員，而林昶佐支持進口萊豬政策眾所周知，張女也是累積一定名氣、對公共事務有一定程度影響的公眾人物，應承受較高程度的忍受義務。