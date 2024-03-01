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服替代役無故未報到 共諜案被告魯紀賢遭訴

中央社／ 台北1日電

扯鈴教練魯紀賢捲入共諜案日前遭起訴。報系資料照
扯鈴教練魯紀賢捲入共諜案日前遭起訴。報系資料照

扯鈴教練魯紀賢涉為中國在台發展組織，吸收士官兵刺探軍事情報，被檢方依違反國安法起訴。檢察官查出魯男服替代役無故未於應徵期限報到，今天依違反替代役實施條例起訴。

檢調獲報，有詐欺、偽造文書前科的魯紀賢於民國111年4月間被中國情蒐單位吸收為共諜，返台發展組織，透過退役士官兵吸收軍事單位現役士官兵伺機刺探、蒐集軍事等情報，涉嫌違反國家安全法。

台北地檢署去年7月間約談魯男等人到案，訊問後聲押禁見獲准，並於去年11月間依國安法起訴魯男等人。

另外，台北市政府移送指出，魯男於100年間接受徵兵檢查，經判定為常備役體位，但因繼續就（升）學在學緩徵至111年12月31日。台北市文山區公所等到緩徵期限屆滿後，依徵兵規則規定，將魯男列徵為一般替代役役男，明訂應於112年5月23日上午8時報到。

檢方查出，魯男獲悉後，意圖避免替代役徵集，無故未於應徵期限5日內向收訓單位報到，以致無法完成替代役的徵集處理，今天依違反替代役實施條例起訴魯男。

共諜 北市 國安法

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