快訊

星宇購機強攻貨運 貨機大多比客機短一截有什麼玄機？

MLB／大谷翔平鬆口曝「結婚動機」 一理由選229公布婚訊

中職／悍將「攻蛋」不缺席 5月3場打雄鷹移師大巨蛋

書記官遲發公文害他多強制工作4月 新竹地檢署確定要國賠36萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

彭姓男子因竊盜被判刑並宣告強制工作3年，2016年間泰源技訓所發函新竹地檢署免予繼續強制工作，但因承辦書記官延誤4個月發送公文，害彭延長強制工作4個月，也延後執行本刑，彭認為人身自由受侵害，請求新竹地檢署國家賠償60萬元，一審判訴，但案件上訴，台灣高等法院改判新竹地檢署應賠償36萬元確定。

彭提告主張，他因竊盜案件被判刑1年5月，並宣告執行前強制工作3年確定，他2014年5月15日到泰源技能訓練所強制工作，而泰源技能訓練所2016年10月7日發函請求新竹地檢署層轉台灣高等檢察署聲請免予繼續強制工作。

彭指出，新竹地檢署2016年10月7日收到函文，檢察官同年月14日完成內部簽核，但書記官卻遲至2017年2月14日才發函給高檢署，而高檢署3日後向法院聲請裁定，同年3月1日確定他免繼續強制工作。

彭說，新竹地檢署害他多強制工作4個月，並讓他本刑延後執行，不法侵害他的人身自由，請求國家賠償精神慰撫金60萬元。

新竹地檢署反駁，依照廢止前竊盜犯贓物犯保安處分條例，強制工作以3年為限，本案沒有超出期滿日，且依高檢署刑罰執行手冊，僅規定「盡速辦理」而未規定辦理時限，也沒有任何規定規範完成內部函稿後多久須完成發文，因此書記官遲發公文沒有過失，認為與彭主張的損害間沒有因果關係。

一審認為彭主張雖有理由，但請求國家賠償已逾2年時效，判決彭敗訴；案件上訴，高院認為，依照高檢署執行手冊規定，若准予免繼續強制工作，應「盡速辦理」，而新竹地檢書記官卻遲至2017年2月14日才發函高檢署，確實違反規定。

高院指出，法務部函覆也稱檢察官辦理保安處分，應在接受卷證或聲請書狀等隔日起10天內處理，而新竹地檢完成內部簽核後，書記官延遲4個月才發公文，確實有過失，且新竹地檢也認定書記官不當積壓公文而記過處分。

高院認為，彭請求權未逾時效，新竹地檢書記官遲誤發出函文，導致彭延長強制工作、延後執行本刑的時間，侵害人身自由，新竹地檢署確實應負國家賠償責任，審酌後判賠36萬元。

新竹地檢署。圖／聯合報系資料照片
新竹地檢署。圖／聯合報系資料照片

新竹 竊盜

延伸閱讀

疑涉貪遭檢調偵訊50萬元交保 楊文科：捍衛清白

楊文科涉貪交保 外界揣測與前工務處長水管藏賄款案有關

新竹地檢證實楊文科涉貪罪嫌重大 諭知50萬交保候傳

獨／楊文科遭搜索傳50萬交保 縣府：配合調查絕無不法

相關新聞

書記官遲發公文害他多強制工作4月 新竹地檢署確定要國賠36萬

彭姓男子因竊盜被判刑並宣告強制工作3年，2016年間泰源技訓所發函新竹地檢署免予繼續強制工作，但因承辦書記官延誤4個月發...

刑警起貪念私吞民眾遺失物7800元！案情曝光…他急還錢下場還是有罪

基隆市警察局第四分局偵查隊前偵查佐劉子健侵吞市民送交的拾得物7800元，檢方依貪汙罪嫌起訴，一審改依公務員假借職務機會犯...

造假「藤枝遊樂區」清潔簽到簿 她替廠商貪汙百萬還竊占公物

自屏東林管處2022年甫退休的技術士謝姓女子，經廉政署查出，2018年至2021年間，她利用監工職權之便，每月偽簽藤枝國...

台南法拍會3月5日登場 MINI COOPERS 5折起

行政執行署台南分署3月5日上午10點起在2樓拍賣室，舉辦動產拍賣會，包括2009年份MINI COOPERS、2005年...

拆台風波扶輪社當面道歉 幻術師大仙再籲停止肉搜霸凌

國內魔術師「幻術師大仙」被草屯新世代扶輪社2名社友拆台風波延燒，他盼讓紛爭過去，呼籲網友放下、勿肉搜2人。他今天凌晨再在...

辦公室前主任性侵案 高院判林奕華連帶賠償123萬

台北市副市長林奕華擔任立委期間的辦公室前主任林廷霖5年前強拉女志工進雜物間性侵，事後還曾下跪道歉，被判刑3年10月定讞；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。