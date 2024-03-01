書記官遲發公文害他多強制工作4月 新竹地檢署確定要國賠36萬

彭姓男子因竊盜被判刑並宣告強制工作3年，2016年間泰源技訓所發函新竹地檢署免予繼續強制工作，但因承辦書記官延誤4個月發送公文，害彭延長強制工作4個月，也延後執行本刑，彭認為人身自由受侵害，請求新竹地檢署國家賠償60萬元，一審判訴，但案件上訴，台灣高等法院改判新竹地檢署應賠償36萬元確定。

彭提告主張，他因竊盜案件被判刑1年5月，並宣告執行前強制工作3年確定，他2014年5月15日到泰源技能訓練所強制工作，而泰源技能訓練所2016年10月7日發函請求新竹地檢署層轉台灣高等檢察署聲請免予繼續強制工作。

彭指出，新竹地檢署2016年10月7日收到函文，檢察官同年月14日完成內部簽核，但書記官卻遲至2017年2月14日才發函給高檢署，而高檢署3日後向法院聲請裁定，同年3月1日確定他免繼續強制工作。

彭說，新竹地檢署害他多強制工作4個月，並讓他本刑延後執行，不法侵害他的人身自由，請求國家賠償精神慰撫金60萬元。

新竹地檢署反駁，依照廢止前竊盜犯贓物犯保安處分條例，強制工作以3年為限，本案沒有超出期滿日，且依高檢署刑罰執行手冊，僅規定「盡速辦理」而未規定辦理時限，也沒有任何規定規範完成內部函稿後多久須完成發文，因此書記官遲發公文沒有過失，認為與彭主張的損害間沒有因果關係。

一審認為彭主張雖有理由，但請求國家賠償已逾2年時效，判決彭敗訴；案件上訴，高院認為，依照高檢署執行手冊規定，若准予免繼續強制工作，應「盡速辦理」，而新竹地檢書記官卻遲至2017年2月14日才發函高檢署，確實違反規定。

高院指出，法務部函覆也稱檢察官辦理保安處分，應在接受卷證或聲請書狀等隔日起10天內處理，而新竹地檢完成內部簽核後，書記官延遲4個月才發公文，確實有過失，且新竹地檢也認定書記官不當積壓公文而記過處分。