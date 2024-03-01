新竹縣長楊文科驚傳涉貪遭搜索 疑牽扯竹北天坑事件

新竹地檢署昨天大動作搜索新竹縣長楊文科辦公室，傳出楊文科遭控涉貪，捲入竹北某建案工程事件，對此檢方尚未證實，但強調一切調查皆會依法作為。新竹縣府尚未對外說明。

新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜證實，檢方確實有搜查行動，不過對於涉及何相關人士及搜索地點，目前案件仍在偵辦中，無法對外說明。

據了解，檢方會在昨天大動作搜查楊文科辦公室，係因牽涉去年竹北天坑案。新竹地檢署先前已收押前新竹縣府工務處長江良淵及廠商副總等多人，傳出涉及楊文科，因而由新竹地檢署指揮北機站偵辦。

檢方去年9月搜索前新竹縣工務處長江良淵住處，搜出千萬現金，更傳出現金多到塞爆排水管、衣櫃等處，將他依涉嫌違反貪汙治罪條例等案件，一度裁定羈押禁見。