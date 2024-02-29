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遭禁賽昨首度亮相 球星戴維斯今現身桃院

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（Quincy Davis）去年5月因小孩探視問題，與前妻在桃市中壢警分局青埔派出所前爆發拉扯衝突，造成前妻雙手挫傷被訴，桃園地院今開言詞辯論，戴不認罪，表示只是一時疏忽造成傷害，辯稱當時無傷害犯意，審判長建議雙方為了孩子可再行調解，但遭前妻拒絕；法官諭知全案將於3月28日上午宣判。

目前效力P. LEAGUE+聯盟的新北國王隊的戴維斯，因這件家暴傷害案，去年起遭聯盟禁賽20場、罰款35萬元，直到今年2月中旬解禁，卻又罹患感冒身體不適未能上場，直到昨午才與傷癒歸隊的林書豪一起作客新竹御頂攻城獅隊主場，由於法院工作人員不少是戴維斯的球迷，聽說戴要出庭應訊，早早守候庭外並到場應援。

出庭作證的陳姓前妻表明，與戴同庭無法自由陳述，於是隔離進行；庭訊重點針對去年5月12日晚間7點17分，2人在青埔派出所門外發生衝突的相關細節，以及戴維斯是否為了搶孩子而有拉扯前妻右手、甚至導致前妻雙腳一度利開地面等細節釐清。

前妻表示，事發太突然，她為了抱緊孩子，對2人當時的拉扯或細節不太記得，但她指出雙方爆發衝突的前1秒，戴說「孩子明晚8點30分後才能送回」而她回應「希望你按照協議時間按時送回」，竟遭戴回罵「笨婊子」然後由後方衝過來搶孩子。

對於審判長建議，孩子一天天長大也需要父親關愛，希望雙方能有調解可能，前妻則以相同的狀況一再發生，戴也違反規定於不能探視的時間出現在學校，導致校方報警，她不願再行調解。

戴的律師表示，本案起因於離婚父母交付子女的情緒問題，戴是名職業籃球員，已歸化並代表我國出賽，也是許多年輕球員的目標，盼法官明察秋毫；檢方則以不能因戴的社會地位而輕判來反駁，希望回歸客觀證據來判刑。

台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（Quincy Davis）去年5月因小孩探視問題，與前妻爆發拉扯衝突，被依家暴傷害罪起訴，今出庭應訊時拒絕認罪，離去時拿著背包遮臉。記者陳恩惠／攝影
台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（Quincy Davis）去年5月因小孩探視問題，與前妻爆發拉扯衝突，被依家暴傷害罪起訴，今出庭應訊時拒絕認罪，離去時拿著背包遮臉。記者陳恩惠／攝影
台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（Quincy Davis）去年5月因小孩探視問題，與前妻爆發拉扯衝突，依家暴傷害罪起訴，今出庭應訊。記者陳恩惠／攝影
台灣籃壇首位歸化球星戴維斯（Quincy Davis）去年5月因小孩探視問題，與前妻爆發拉扯衝突，依家暴傷害罪起訴，今出庭應訊。記者陳恩惠／攝影

前妻 新竹 罰款

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