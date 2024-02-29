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品保協會批「演很大」 林大鈞委任律師回擊

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

年代旅遊越南富國島丟包爭議延燒，旅行業品質保障協會理事長張永成今怒批，林大鈞「演很大」，根本是圖利承接的鴻毅旅行社。對此，年代旅遊負責人林大鈞委任律師張益昌表示，鴻毅旅行社只是站在協助客人角度幫忙、不是圖利，鴻毅旅行社有另外承諾後續會協助出團，不是直接代替年代出團。

張益昌說，品保的責任本來就是在有旅行社違反旅遊契約，無人願意先負擔賠償責任時，先予代償。現在年代主張違反旅遊契約的是地接旅行社，實際要等司法判決後，品保才能向有責任的旅行社追償。

他說，品保不是司法機關，沒有理由要求年代先賠償，是品保要先賠償，不要推卸自己的責任。

張益昌說，品保不應媒體放話，有問題可以直接給年代發函來問，或者直接當面談，不需要透過媒體，本次爭議乃地接旅行社犯罪行為導致，相關政府機關未盡調查責任，直接做出行政處分，過於草率。

張益昌認為，品保有問題可以直接給年代發函來問，或者直接當面談，不需要透過媒體。

他說，此次爭議乃地接旅行社犯罪行為導致，相關政府機關未盡調查責任，直接做出行政處分，過於草率。

針對旅遊品質保證協會批評，林大鈞由委任律師回覆。記者杜建重／攝影
針對旅遊品質保證協會批評，林大鈞由委任律師回覆。記者杜建重／攝影

司法 年代旅遊 旅行社

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