告NONO涉性侵騷遭網友恐嚇 北檢今傳喚小紅老師

網紅「小紅老師」去年提告藝人NONO（本名陳宣裕）性騷性侵後，收到威脅私訊或留言，指有人找黑道要處理她，因此提告4名網友涉恐嚇危安。台北地檢署今天下午以告訴人身分傳喚小紅老師出庭。

小紅老師去年6月指控提告NONO性騷性侵後，收到威脅私訊或留言，她曝光私訊截圖，內容提到天道盟太陽會找人要處理她、已談好價錢，揚言「你敢告No哥，就有人敢處理你」。

當時小紅老師已報警，提告4名在網路留言攻擊她的網友，另發出不自殺聲明。