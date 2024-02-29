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告NONO涉性侵騷遭網友恐嚇 北檢今傳喚小紅老師
網紅「小紅老師」去年提告藝人NONO（本名陳宣裕）性騷性侵後，收到威脅私訊或留言，指有人找黑道要處理她，因此提告4名網友涉恐嚇危安。台北地檢署今天下午以告訴人身分傳喚小紅老師出庭。
小紅老師去年6月指控提告NONO性騷性侵後，收到威脅私訊或留言，她曝光私訊截圖，內容提到天道盟太陽會找人要處理她、已談好價錢，揚言「你敢告No哥，就有人敢處理你」。
當時小紅老師已報警，提告4名在網路留言攻擊她的網友，另發出不自殺聲明。
檢方今天下午以告訴人身分傳喚小紅老師，釐清案情。庭訊結束後，她表示，去年6月至9月間，有網友傳送要潑她硫酸、殺她等恐嚇訊息，這些人身處暗處，對她行使言語暴力，必需要採取相關行動才能遏止。
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