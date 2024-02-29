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男酒駕載3孩自摔釀兒亡 求刑8年國民法官庭判3年6月

中央社／ 南投縣29日電

信義鄉伍姓男子酒後騎機車載3名年幼子女，自摔造成1兒死亡，檢察官起訴求刑6年至8年，伍男今天遭判刑3年6月，是南投地院首件國民法官法宣判案件。全案可上訴。

根據刑法第185-3條第2項前段，駕駛動力交通工具驗出酒精濃度超標，因而致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金；第3項，10年內再犯第1項之罪因而致人於死者處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。

南投地方檢察署起訴指出，29歲伍男民國112年3月12日酒後騎機車載3名未成年子女，自摔造成其中1名未成年男童死亡，伍男觸犯酒後不能安全駕駛因而致人於死罪嫌，全案偵查終結移審南投地方法院，檢察官主張被告伍男未有情堪憫恕等法定本刑減輕事由，且酒駕再犯釀被害人年幼死亡，求處刑期建議上調至6年到8年。

南投地方法院職業法官陳宏瑋、陳育良、蔡霈蓁與經選任的國民法官、備位國民法官組成合議庭審理此案，今天下午宣判，伍男遭判刑3年6月；由於此案是南投地方法院首件國民法官法宣判案件，宣判後，南投地院院長王邁揚與職業法官、國民法官分享參與心得。

伍男是酒駕再犯，檢察官主張被告未有情堪憫恕，建議求刑6年至8年，但結果判刑3年6月，對此，王邁揚回應媒體提問表示，此案最輕要判刑5年，結果判刑3年6月，一定有動用刑法第59條「犯罪情狀顯可憫恕」，也應有考慮家庭背景等刑法第57條情形，因此才有如此判決結果，至於量刑評議細節不適合說明。

南投地院發布新聞稿表示，被告伍男因酒後不能安全駕駛案件遭判刑2月，於104年10月21日確定；被告去年3月12日先在信義鄉住處飲用藥酒，再步行到鄰居家喝高粱酒，明知無機車駕照且不能酒駕，仍於當天晚間騎機車載大兒子、大女兒、二兒子至夜市，抵達夜市後又喝啤酒，返家途中行經台21線指標87.5公里處，摔入路旁水溝致二兒子傷重死亡，酒精濃度229.2mg/dL。

南投地院指出，國民法官法庭考量被告坦承犯行，且此案與一般酒駕致死案伴隨嚴重違規行為，並造成其他用路人死亡情形有所不同，經調查審理發現被告為家中兒童主要照顧者，本身也承受兒子死亡的痛苦及後果，且還有其他未成年子女須扶養，國民法官法庭認為此案有必要依最高法院見解，考量未成年子女最佳利益。

南投地院表示，合併考量被告復歸社會更生可能性、子女最佳利益、被害人家屬意見後，國民法官法庭最後評議認為，為適度反應被告酒駕致死行為責任，應以酌減後趨近中高度刑為責任上限，再考量被告認罪、子女最佳利益等量刑因子，往下調整刑度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南投 國民法官 子女

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