白牌車司機高鐵左營大廳攬客 掰說「搭訕」法官不採信
高雄陳姓男子未持合格營業執照，去年2月逕自在高鐵左營站2樓大廳招攬2名林姓女子搭車，不過，陳男未以跳錶報價，而是約定200元載往台鐵高雄站，遭2女拒絕並檢舉；陳不滿高市府交通局裁罰他10萬元，並吊扣駕照、牌照4月，陳自稱搭訕兩女免費載友，不服上訴至高雄高等行政法院，仍遭駁回。
判決指出，案發當天，林女與友人在高鐵左營站大廳，本欲搭車前往台鐵高雄站，但遇上陳男攔住二人，並詢問是否搭車，兩人不疑有他告知要前往高雄車站，並隨同前往3樓停車場，陳男先是報搭車價200元，讓兩女感到疑惑，之後又碰上某車隊李姓司機向陳男喊道「騙人載客！」
事後，李男陪同兩女前往鐵路警察局報案，並告知員警，陳男自稱是UBER司機，實際是違法攬客的白牌車司機。不過，陳男否認有營業行為，還說當天只是要與林女等2人交朋友「免費載送」。
經法院調閱監視器，陳男不像搭訕2人，因一般搭訕會索取聯繫，無須提及「車資」並帶往停車場搭車，因此，合議庭不採信陳男說法，駁回上訴。全案仍可上訴。
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