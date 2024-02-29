快訊

冷氣團來了！6縣市變天發布低溫特報 氣象粉專妙喻：準時跳水

MLB／大谷翔平曾強調非蘿莉控 日媒曝父母不喜兒媳做2職業

蔣萬安准了！環保局長吳盛忠請辭獲准 不只因深坑大火惡臭

白牌車司機高鐵左營大廳攬客 掰說「搭訕」法官不採信

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄陳姓男子未持合格營業執照，去年2月逕自在高鐵左營站2樓大廳招攬2名林姓女子搭車，不過，陳男未以跳錶報價，而是約定200元載往台鐵高雄站，遭2女拒絕並檢舉；陳不滿高市府交通局裁罰他10萬元，並吊扣駕照、牌照4月，陳自稱搭訕兩女免費載友，不服上訴至高雄高等行政法院，仍遭駁回。

判決指出，案發當天，林女與友人在高鐵左營站大廳，本欲搭車前往台鐵高雄站，但遇上陳男攔住二人，並詢問是否搭車，兩人不疑有他告知要前往高雄車站，並隨同前往3樓停車場，陳男先是報搭車價200元，讓兩女感到疑惑，之後又碰上某車隊李姓司機向陳男喊道「騙人載客！」

事後，李男陪同兩女前往鐵路警察局報案，並告知員警，陳男自稱是UBER司機，實際是違法攬客的白牌車司機。不過，陳男否認有營業行為，還說當天只是要與林女等2人交朋友「免費載送」。

經法院調閱監視器，陳男不像搭訕2人，因一般搭訕會索取聯繫，無須提及「車資」並帶往停車場搭車，因此，合議庭不採信陳男說法，駁回上訴。全案仍可上訴。

高鐵左營站大廳。記者古和純／攝影
高鐵左營站大廳。記者古和純／攝影

停車場 台鐵 高鐵

延伸閱讀

嘉義規模4.9地震 高鐵4車次臨時停車、台鐵影響待查

高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

桃園新217青埔環線公車3月1日上路 免費接駁高鐵機捷通勤

台灣燈會高鐵燈區「陳守娘」爆紅 觀旅局現場說最強女鬼故事

相關新聞

南檢偵辦光電弊案 市長黃偉哲以證人身分應訊4小時從地下室離開

台南地檢署偵辦光電弊案，今傳喚市長黃偉哲，引發地方諸多揣測。黃偉哲上午9:25分進入台南地檢署，經4小時詢問後，約於下午...

星籍網紅直播造假罰3萬卻跑了 外界轟不如柬埔寨法界這麼解釋

新加坡籍網紅「Kiarakitty」鄭咏儀，在高雄自導自演遭蛋襲，警方依社維法移送裁法，高雄地院今判決重罰鄭女及薛姓助理...

前辦公室主任服務處性侵女志工 北市副市長林奕華確定要連帶賠123萬

台北市副市長林奕華擔任立委期間的辦公室前主任林廷霖5年前強拉女志工進雜物間性侵，事後還曾下跪道歉，被判刑3年10月定讞；...

新加坡網紅直播造假遭蛋襲 傷高雄形象法院罰3萬但人已離境

台灣網紅「晚安小雞」在柬埔寨拍攝造假綁架影片，被柬國以傷害國家形象等理由，判刑2年；新加坡籍網紅「Kiarakitty」...

臉書洩漏陳沂手機號碼遭求償百萬 雞排妹出庭「就祝福她早日康復」

本名鄭采勻的「雞排妹」和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」方式，技巧性洩漏陳沂手機號碼全碼，被依違反個人資...

軍情局貪汙案...中校設計APP營造假情資詐領千萬獎金 法院：敗壞軍紀

軍情局去年6月爆出貪汙案，上校蘇永玲及中校蘇薪名，5年內提報虛假的大陸地區情報人員等3人，及多種假對話紀錄，詐領國庫共1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。