北市警：酒駕吊照2次重考者 3月起須酒癮治療

交通部近日修正酒駕處分，台北市警察局交通警察大隊今天提醒，3月起酒駕吊銷駕駛執照達2次以上，要重新考照者，須強制接受酒癮評估和治療，持續採三階段防制酒駕作為。

交通部21日公告新修正的「酒駕防制教育及酒癮治療實施管理辦法」。台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞稿提醒，為有效防制酒駕行為，對於重複（2次以上）酒駕族群施以醫療介入，自今年3月1日起實施。

同時，將原本酒駕受吊銷駕駛執照處分達3次以上，於重新申請考領駕照前應接受酒癮評估治療的規定，從嚴修正為曾酒駕遭吊銷駕照2次以上者，需接受酒癮評估並完成治療。

交通警察大隊說，除完成酒駕防制教育訓練外，還應至中央衛生主管機關評鑑合格的醫療機構，接受12個月且至少12次的酒癮評估治療，並取得完成證明書，盼藉此杜絕酒駕違規發生。

根據交通警察大隊統計資料顯示，今年1月至2月25日共取締酒駕684件，酒駕交通事故40件；相較去年同期減少8件（下降16.7%），可見執法成效。

交通警察大隊提到，為防制酒駕交通事故，北市警方採取「事前宣導、事中執法、事後溯源」三階段防制酒駕作為，呼籲民眾切勿以身試法，酒後以「指定駕駛、酒後代駕預約、代客叫計程車」等方式安全返家，並留意喝酒隔日的宿醉也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康