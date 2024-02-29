軍情局貪汙案...中校設計APP營造假情資詐領千萬獎金 法院：敗壞軍紀

軍情局去年6月爆出貪汙案，上校蘇永玲及中校蘇薪名，5年內提報虛假的大陸地區情報人員等3人，及多種假對話紀錄，詐領國庫共1千多萬元。士林地方法院今宣判，痛批2人長年受國家栽培，卻敗壞軍紀、戕害軍譽，依貪汙罪判處2人應執行7年、6年徒刑，繳回犯罪所得沒收。

據悉，蘇薪名因有資訊專長，長期績效表現突出，吸引不同單位同事注目，私下請教如何蒐集情報、增進工作質量，蘇薪名長期涉用他的資訊專長設計ＡＰＰ，營造蒐情情資假象，還傳授同事「作弊秘訣」瞞天過海詐領獎金，宛如隨意掏空國家財庫。

判決指出，軍情局上校蘇永玲，負責對大陸地區情報工作的組織布建及情蒐任務，接受中校蘇薪名提供的假情報人員等資訊，基於利用職務機會詐取財物犯意，2018年起至2023年間，提報梁方、陳姓、林姓等虛假的陸籍人員，營造假對話紀錄等不實情資，多次詐領情報協助獎金。

士林地檢署去年6月破天荒指揮搜索軍情局，調查此案，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」、行使公務員登載不實公文書及洗錢罪嫌起訴2人。另，蘇薪名夥同資深女上校江芳瑜、男中校徐之心等人詐領獎金，不法所得約1640萬餘元，也依貪汙等罪起訴，案件仍審理中。

合議庭審酌，蘇永玲、蘇薪名，擔任軍情局軍官，深知執行情報工作，應兼顧國家安全及保障人民權益，任軍職均近20餘年，長年受國家栽培，竟利用蘇永玲職務上機會及情報工作監督、查核不易等特性，提報虛假的陸籍人員，詐取財物，嚴重損及國家安全及民心士氣，敗壞軍紀，戕害軍譽犯此重罪，考量2人認錯，繳回全部犯罪所得，無其他犯罪紀錄等量刑。

蘇永玲現役軍人犯共同犯利用職務機會詐取財物罪等三罪，各處5年10月、4年、4年，均褫奪公權6年，應執行7年徒刑，褫奪公權6年，自動繳回85萬945元沒收