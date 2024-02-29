狂砍7刀逃逸再肇事...傷者命危、毀容鼻子歪掉 惡煞賠不出15萬

李姓男子去年因債務等心生怨懟，涉持西瓜刀連續砍殺買早餐的陳姓男子，心狠快速砍殺七刀，導致陳男一度失血過多命危，雖保住性命，但毀容、鼻子歪掉，須至整形外科治療。士林地方法院今開庭，李男否認殺人未遂罪，辯稱這只是傷害，對於肇事賠償，則是稱籌不出錢15萬元賠償金。

去年5月31日上午6點多，李男因朋友與陳男的債務糾紛，觀察陳男作息，開車帶著西瓜刀至陳男抵達的早餐店，趁陳男買早餐之際，涉嫌砍殺毫無防備的陳男，火速連砍七刀後逃逸；當日6點31分，李男涉無照駕駛，行經八里區大崁二街與中華路1段時，貿然闖紅燈，撞傷楊男和其女兒，並肇事逃逸，隨後開車至龍源派出所，持西瓜刀投案。

李姓男子日前稱，半年前籌劃砍殺計畫，遭依殺人未遂、無照駕駛肇事逃逸、過失傷害罪嫌起訴。李男今出庭遲到半小時，否認殺人犯意，承認其餘傷害等罪。他稱，這陣子不好過，今天希望對於肇事案楊姓受害人賠償部分，可分期付款，真的籌不出錢，事情趕不上變化，滿心抱歉。

審判長則稱，已和解不能再調整內容。楊男今到庭稱，年輕人講話不算話，沒有賠償剩餘的15萬元；對於量刑，楊男稱他沒有信用，若沒有賠償履行，請求法院重判。

陳姓傷者今作證，案發當天他去買早餐，正在講電話，突然李男從背後靠近，他一轉身「刀子就從臉上來」，連續被砍了七刀，過程約20秒左右，額頭、鼻子、嘴巴、左手臂各一刀，背部則有三刀，當天送醫後昏迷，醫院還發出病危通知。鼻子這一刀，致鼻子歪掉、重新開刀，持續在振興醫院整形外科治療。

公訴檢察官問陳姓傷者，你和李男有什麼深仇大恨嗎？陳姓傷者稱，沒有。陳姓傷者稱，新北八里區中山路很小，他看過李男但不認識，不知為何被砍，身中7刀最嚴重是鼻子及上臂上的刀傷，請求法院依法量刑。

今法院傳喚龍源派出所2名員警作證，已釐清李男是否符合自首要件。警方稱，李男作案後，帶著西瓜刀自行到派出所向值班台員警稱砍人，但對於肇事部分，警方獲報後已掌握肇事車牌，進一步看見李男車頭撞爛，詢問他是否肇事，李男才坦承肇事。