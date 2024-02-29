直行遭對向轉彎車撞飛 19歲女騎士腳骨折咬牙自行就醫

台北市中山區中山北路、民生西路口昨凌晨發生一起汽機車事故，機車騎士直行遭對向汽車轉彎碰撞，機車車殼面目全非，汽車車頭也毀損，女騎士左腳骨折，所幸送醫治療後無大礙，汽車駕駛則未受傷，警方介入釐清肇責中。

警方調查，19歲林姓女子昨凌晨2時許沿中山北路向南直行，經民生西路口，遭對向左轉汽車碰撞，林女連人帶車噴飛，機車車殼面目全非，連椅墊都斷裂掉落，林女左腳骨折，所幸事故發生處緊鄰台北馬偕醫院，自行急診就醫後無大礙。

碰撞也導致汽車車頭毀損，汽車駕駛49歲黃姓男子則未因碰撞受傷，案發後待在原地配合警方調查。