徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部提告結果3月21日揭曉

立法委員徐巧芯擔任台北市議員期間，去年在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」文章，被農業部提回復名譽訴訟，要求她撤除臉書貼文，並在三大報頭版、臉書置頂貼文刊登澄清啟事，台北地方法院定3月21日宣判。

徐巧芯2023年9月3日於臉書粉絲專頁發表標題為「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！」文章，內容提及「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021PPM、氟甲磺氯黴素氨0.008PPM。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」。

徐巧芯事後修改部分內容為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，仍被警方認定散布謠言，足以影響公共安寧，依違反社會秩序維護法移送法辦，法院最終裁定不罰。

民事部分，農業部提告要求徐巧芯撤除貼文，並在三大報及臉書刊登澄清啟事；台北地院今開庭，農業部委任律師熊依翎、李柏寬指出，徐巧芯貼文明確表明「氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮」等語，顯然是以事實陳述該批雞蛋含有氯黴素，並稱這是政府謀財又害命的惡質作為，絕非一般意見表達。

徐巧芯委任律師吳柏宏則表示，貼文屬於意見表達，無論檢驗出是哪種禁止使用的動物用藥，依我國法規都是不得檢出，徐巧芯僅是要說明超私進口雞蛋上含有禁用的動物用藥，且貼文前有經查證。

吳柏宏也聲請調查證據，請求法院要求經濟部國貿局、農業部、畜產會、超斯公司提出雞蛋專案進口說明會的簡報、錄音檔案、會議記錄、廠商名單，及進口雞蛋專案的所有公文、合約和報價單、巴西開立檢疫證明和衛生證明文件、超思請款文件和付款憑證等，欲證明進口雞蛋專案有無弊端存在。

農業部律師反駁，去年進口雞蛋是採逐批檢驗，並非徐巧芯所稱的採抽驗方式進行，因此根本不會有食安問題的雞蛋流入市面，此事徐巧芯未經查證，且本案重點在於究竟有無徐巧芯所指控農業部有傷害國人健康的行為，及雞蛋究竟有無流入市面，此與聲請調查證據並無關聯。