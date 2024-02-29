台南光電弊案黃偉哲被傳喚作證 法界解讀：幫「解套」意味濃

台南地檢署偵辦力暘能源公司取得光電場土地過程涉不法，今上午傳喚市長黃偉哲出庭作證。圖為黃偉哲昨參加228紀念追思會。圖／台南市政府提供 台南地檢署偵辦力暘能源公司取得光電場土地過程涉不法，今上午傳喚市長黃偉哲出庭作證，由於此案去年5月底就搜索、力暘能源總裁古盛煇以400萬元交保，卻相隔9個月傳喚黃偉哲；資深法界人士認為，選在大選底定避免衝擊選情，也不排除檢方此動作，是在台南光電黑金疑雲紛擾下，幫黃偉哲「解套」，政治意味大於辦案。

據了解，台南市政府對於光電案場審核流程，以往是農業局、經發局等先後審查，在黃偉哲的市長第1任期，改為聯審制度，決議即通過，市長並未參與；不少市府人員認為此方式更加透明，且有影音紀錄。

1名南部資深的法界人士認為，除非審查流程或者要做出決議是1人專斷，抑或有人強力指稱市長介入，否則黃偉哲應該無涉。

這名法界人士研判，近來台南的光電被連結黑金，不少弊案都與光電利益牽扯糾葛，甚至民代劍指黃偉哲，但若市長有介入，檢方早在去年就列為被告，此次依證人身分傳喚，頗有幫「解套」意味，即傳喚黃偉哲來問訊、問完請回，「走個過場」，代表有查過市長了，查完並無不法，藉此回應各界質疑檢調沒詳查。

至於為何挑選這時間，這名法界人士直言「當然避免影響大選啊」，剛好選舉結果底定，再來發動訊問，不會被各界過多解讀。