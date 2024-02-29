快訊

松屋會談？喬治亞與波蘭大使齊現身用餐 日網驚：歷史的瞬間

大學個申面試被拋「有何想問」怎麼回？ 應答攻略公開

繁花劇中兩套餐飲經營心法 能看見當代米其林名廚思維

台南光電弊案黃偉哲被傳喚作證 法界解讀：幫「解套」意味濃

聯合報／ 記者林伯驊／台南即時報導

台南地檢署偵辦力暘能源公司取得光電場土地過程涉不法，今上午傳喚市長黃偉哲出庭作證。圖為黃偉哲昨參加228紀念追思會。圖／台南市政府提供
台南地檢署偵辦力暘能源公司取得光電場土地過程涉不法，今上午傳喚市長黃偉哲出庭作證。圖為黃偉哲昨參加228紀念追思會。圖／台南市政府提供
台南地檢署偵辦力暘能源公司取得光電場土地過程涉不法，今上午傳喚市長黃偉哲出庭作證，由於此案去年5月底就搜索、力暘能源總裁古盛煇以400萬元交保，卻相隔9個月傳喚黃偉哲；資深法界人士認為，選在大選底定避免衝擊選情，也不排除檢方此動作，是在台南光電黑金疑雲紛擾下，幫黃偉哲「解套」，政治意味大於辦案。

據了解，台南市政府對於光電案場審核流程，以往是農業局、經發局等先後審查，在黃偉哲的市長第1任期，改為聯審制度，決議即通過，市長並未參與；不少市府人員認為此方式更加透明，且有影音紀錄。

1名南部資深的法界人士認為，除非審查流程或者要做出決議是1人專斷，抑或有人強力指稱市長介入，否則黃偉哲應該無涉。

這名法界人士研判，近來台南的光電被連結黑金，不少弊案都與光電利益牽扯糾葛，甚至民代劍指黃偉哲，但若市長有介入，檢方早在去年就列為被告，此次依證人身分傳喚，頗有幫「解套」意味，即傳喚黃偉哲來問訊、問完請回，「走個過場」，代表有查過市長了，查完並無不法，藉此回應各界質疑檢調沒詳查。

至於為何挑選這時間，這名法界人士直言「當然避免影響大選啊」，剛好選舉結果底定，再來發動訊問，不會被各界過多解讀。

台南 大選 黃偉哲

延伸閱讀

光電案傳黃偉哲作證 力暘能源「七股」圈地300公頃爭議多

台南市長黃偉哲列光電案證人 對外說「去台北」藍綠議員驚訝錯愕

偵辦光電弊案傳喚黃偉哲 台南地檢署：他是「證人」身分應訊

黃偉哲被傳喚光電案作證 突缺席行程 市府局長喊不知情

相關新聞

台南光電弊案黃偉哲被傳喚作證 法界解讀：幫「解套」意味濃

台南地檢署偵辦力暘能源公司取得光電場土地過程涉不法，今上午傳喚市長黃偉哲出庭作證，由於此案去年5月底就搜索、力暘能源總裁...

光電案傳黃偉哲作證 力暘能源「七股」圈地300公頃爭議多

行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，在台南「七股五天296MW太陽能光電場」被控非法取得用地，台南地檢署去年大規...

陸配遭控拿大陸金援干預2020總統大選 與媒體人同遭訴今獲判無罪

中華婦女聯合會理事長、陸配何建華被控接受大陸資金金援，指使包姓媒體人撰寫工作計畫書干預2020年總統大選違反國安法，何女...

軍情局上校造假情資詐領千萬獎金 掏空國庫貪汙判刑7年

軍情局去年6月爆出貪汙案，上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉虛構綽號「梁方」大陸地區情報人員及對話紀錄等假情資，5年間至少詐領1...

高雄酒駕男巧見巡警心虛被逮 「這原因」索性逃亡度日

高雄50歲林姓男子前天下午徒步在大社區翠屏巷弄，正好有巡警路過，林男心虛左顧右盼的慌張模樣，令巡警起疑遂上前盤查，過程中...

徐巧芯批進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部提告結果3月21日揭曉

立法委員徐巧芯擔任台北市議員期間，去年在臉書發表「超思進口的蛋可能致癌」、「政府謀財又害命」文章，被農業部提回復名譽訴訟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。