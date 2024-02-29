涉攬民眾赴中旅遊介選 統一聯盟黨屏東2幹部起訴

統一聯盟黨屏東張姓分會長及黃姓總幹事，涉幫國台辦招攬民眾赴中國旅遊並接受落地招待，要求支持特定政黨及總統候選人等，屏檢今天依違反選罷法、反滲透法嫌疑重大起訴。聯合報系資料照／記者張已亷攝影 統一聯盟黨屏東張姓分會長及黃姓總幹事，涉幫國台辦招攬民眾赴中國旅遊並接受落地招待，要求支持特定政黨及總統候選人等，屏檢今天依違反選罷法、反滲透法嫌疑重大起訴。

起訴書指出，張姓分會長與黃姓總幹事，在去年9月20日至24日間，受中國國台辦所託，招攬民眾赴中國旅遊，團員只需自行負擔約為新台幣1萬8500元機票等費用，落地後由中國官員接待，並資助食、宿、交通、旅遊、參訪等行程費用，行程中發表「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等語，張姓分會長附和，並暗指支持特定政黨及總統候選人。

另外，去年10月16日至24日，張姓分會長與黃姓總幹事再度以同樣方式招攬民眾前往中國旅遊，團員這次僅需自行負擔約2萬至2萬5000元機票等費用，同樣接受落地招待。

屏檢指出，張姓分會長與黃姓總幹事涉受國台辦實質掌控及資助，返回台灣後，去年12月23日在統一聯盟屏東分會社員大會上，公開發表支持特定總統、立法委員候選人及特定政黨言論，並在網路通訊軟體上宣傳。

屏檢認為，張姓分會長與黃姓總幹事2人均涉犯總統副總統選舉罷免法、反滲透法、公職人員選舉罷免法等，經偵查終結，依法提起公訴，今天將在押的2人移審屏東地方法院審理。