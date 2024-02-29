購4600萬豪宅登記給媳婦 夫妻鬧離婆婆打官司成功討回
高雄楊姓女子和劉姓男子結婚多年，2014年間，婆婆砸4600萬元購入鼓山區指標豪宅，房子登記在楊女名下，事後楊女和劉男鬧離婚，婆婆主張該間豪宅是「借名登記」，楊女則反則該屋是婆婆贈與，高雄高分院審理後，依據證人證詞，認定豪宅是借名登記，判決楊女敗訴。
判決指出，楊女和劉男2006年結婚，夫妻育有4名兒女，2014年間，楊女婆婆向張姓屋主購入高雄鼓山美術館特區指標豪宅，砸了4600萬元，因楊女為首次購屋，享有優惠利率，房子便登記在楊女名下。
事後楊女和劉男鬧離婚，婆婆主張該屋是「借名登記」，當時只是楊女享有優惠利率，房子才登記在她名下，並非贈與，提告要求楊女返還該屋。
但楊女辯稱，她和劉男結婚後，劉男一家對她本就十分慷慨，由於她全職在家照顧孩子，婆婆不僅為孫子購買保險，還購入該屋給她，作為答謝之用。
楊女還稱，公婆家族經濟十分優渥，丈夫生活奢侈，並有收藏名車、名錶等嗜好，婆婆當時共買3戶給3名子女，是後來她丈夫外遇，婆婆為安撫她不要追究，才把房屋贈與，且房屋稅都是她繳納，權狀也是她保管，可見不是借名登記。
一、二審法官開庭調查，發現該棟豪宅購屋時的頭款、貸款、佣金等2千多萬元，均由楊女婆婆支付，且房屋買賣都是婆婆出面洽談，並非由楊女購入。
高雄高分院合議庭參酌張姓屋主、建設公司銷售經理、銀行行員等證詞，認定該棟豪宅是婆婆出面洽談房屋買賣、貸款等事宜，判決婆婆勝訴，可上訴。
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