軍情局上校造假情資詐領千萬獎金 掏空國庫貪汙判刑7年

軍情局去年6月爆出貪汙案，上校蘇永玲及中校蘇薪名，涉虛構綽號「梁方」大陸地區情報人員及對話紀錄等假情資，5年間至少詐領1千萬元獎金，遭依貪汙詐取財物等罪嫌起訴。士林地方法院今宣判，依現役軍人犯貪汙等罪，分別判蘇永玲7年徒刑，褫奪公權6年，自動繳回85萬945元沒收，蘇薪名判6年徒刑，褫奪公權5年，自動繳回1014萬4724元沒收。

全案涉及國家機密，士院採不公開審理，僅從蘇永玲不服續行羈押禁見的聲請撤銷處分見端倪，蘇永玲認罪，因信任蘇薪名確有情報人員存在，才沒有提出懷疑，直到2019、2020年才知蘇薪名自行使用款項，她已繳回犯罪所得，已遭停職不會再犯，請求撤銷原處分。

士林地檢署去年6月破天荒指揮搜索軍情局，查出蘇等二人涉從2018年起至2023年，虛構不實大陸地區情報人員「梁方」並偽造與「梁方」不實對話紀錄，營造不實情資，多次詐領情報協助獎金，不法所得至少1千萬元，依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」、行使公務員登載不實公文書及洗錢罪嫌起訴。