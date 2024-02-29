「神鬼女會計」不法溢領台北律師公會公款2912萬 北檢今起訴
有律師界「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴，涉利用處理財務機會侵占公款，4年間溢領2912萬2988元。台北地檢署今偵結，依涉犯詐欺取財、洗錢防制法等罪起訴李雪琴。
李雪琴自1998年11月10日至2021年1月13日止，擔任台北律師公會的會計人員，負責處理該會提領特定業務款項、保管銀行存摺。
起訴指出，李雪琴明知台北律師公會無資金撥調需求，卻利用職務之便填寫提款單，自2009年至2012年間，涉溢領共計2912萬2988元，侵占入己，遭台北律師公會提告。
檢方清查銀行提款記錄，發現李雪琴多次未將款項匯入台北律師公會的任何金融帳戶，且無付款記錄，認定李雪琴溢領款項，涉犯刑法詐欺取財、洗錢防制法之洗錢罪，提起公訴。
李雪琴已自2013年至2020年間，不法侵占台北律師公會公款6000餘萬元，遭檢方依涉嫌業務侵占罪起訴、追加起訴。台北地方法院依業務侵占罪判她4年徒刑。檢方上訴，台灣高等法院認為她犯案長達8年，改判7年徒刑，沒收5458萬犯罪所得。
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