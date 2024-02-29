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檢調追查台南光電弊案向上發展 衝擊地方政局

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南地檢署偵辦台南光電弊案，以證人身分約談台南市長黃偉哲說明。檢方表示，基於偵查不公開，不便說明案情內容。圖／本報資料照
台南地檢署偵辦台南光電弊案，以證人身分約談台南市長黃偉哲說明。檢方表示，基於偵查不公開，不便說明案情內容。圖／本報資料照

前年底九合一大選前夕台南88槍擊、爐碴再到議長賄選案連環爆，副總統賴清德當時參選黨主席，回到故鄉台南，黨員對自家人涉黑金砲聲隆隆，賴清德要市長黃偉哲及民代起身向黨員道歉。賴清德選上總統後，檢調追查光電弊案，以證人身分約談黃偉哲，案情向上發展，恐衝擊地方政局。

88槍擊案20日剛宣判，檢方起訴槍擊主謀的學甲慈濟宮董事長王文宗，在無事證情況下，法官僅認他使犯人隱避罪處6月。監察院提案彈劾黃偉哲在爐碴案督導不力也未通過，似與社會期待有落差，遑論審理中的爐碴案，及預定4月底宣判議長賄選案。

事實上，議長賄選案中，檢方起訴，郭再欽等人在安定聚會場合提及A保證、B折扣、C經費、D薪資，涉投票行求、期約或其他不正利益，A保證指的是由黃偉哲出面保證作為條件之一，雖幕僚以議會自治為由婉拒，當時也傳出何未約詢黃偉哲。

綠營在台南執政30年具絕對優勢。這次總統選舉三角督，藍白夾攻，且起初綠營內部感覺支持者熱度不足，也讓賴清德希望能得票能破蔡英文67%紀錄，一路下修到5成保衛戰，靠後段期間拚連任的6席立委號召、賴多次回防本命區聯合造勢，催出選票，避免跌破5成。

賴清德在台南總統選票得票率50.95%，是全台唯一破5成的縣市，總計57萬811票，台南堪稱守住賴清德。

如今，台南光電弊案情層級升高，檢方這次以證人身分約談黃偉哲，案件後續發展雖是未定之天，但對台南政局勢必產生衝擊。而黃偉哲已連任二屆市長，有意角逐2026市長大位者已動作頻仍。地方人士認為，民進黨台南立委唯二拿下逾7成得票率的陳亭妃及林俊憲呼聲最高。

然而，議長賄選、爐碴等案尚未拍板前，再加上光電弊案一觸即發，人云民意如流水，水可以載舟也可覆舟，一旦徇私而誤判情勢，不要輕忽民意反撲。

台南 賴清德 黃偉哲

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