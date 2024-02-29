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台中男騎車越線有酒氣...遇到分局「抓酒駕冠軍」栽了
台中市陳姓男子在前天騎機車行經北屯區時，因機車超越停止線，被警員施志賢攔查，不過陳男拒絕酒測，警員調查，陳男在過去已有3次酒駕被抓記錄，擔心受到牢獄之災，因此拒測，警方依法告發，吊扣機車車牌；第五警分局表示，施員是分局去年度的「抓酒駕冠軍」，件數達141件，呼籲市民喝酒不要開車，以免受了荷包又有牢獄之災。
經查，陳姓男子（51歲）在前天清晨7時許，騎機車行經北屯區中清路二段、四平路時，因超越停車線，被第五警分局水湳派出所的員警施志賢攔停檢查，警員攔查時發覺陳男散發酒氣，臉頰發紅，要求陳男酒測。
陳男辯稱，前晚僅喝一杯半的高粱酒，也有睡覺休息，「酒精應該已代謝」，但拒絕酒測。
警方查出，陳男在過去10年已有3次酒駕紀錄，擔心此次酒測超標後，將蒙受牢獄之災，因此拒測，警員依照違反道交條例等規定，對陳開出無照駕駛、拒絕酒測罰單，另外吊扣該輛機車車牌，禁止陳男再騎乘。
五分局表示，警員施志賢對查緝酒駕很有一套，去年取締酒駕件數達141件，今年迄今也已查獲13件，被同事稱為「抓酒駕冠軍」，並非浪得虛名，提醒市民喝酒不要開車，害人害己。
五分局指出，由於個人體內酒精代謝程度因人而異，許多人誤以為淺嘗而飲不會超標。不過根據體重、酒精濃度、代謝速度等因素，酒測值可能受到多方面的影響。酒精殘餘體內，宿醉上路也容易發生交通事故，最安全的方式是搭乘大眾運輸或叫車共乘等，以確保安全返家，切勿冒險酒駕。
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