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有逃亡之虞…88會館主嫌郭哲敏 延押2個月

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導

新北地院合議庭經評議後裁定，涉嫌地下匯兌及經營賭博網站的八八會館負責人郭哲敏，自2月29日起延長羈押2個月，並均禁止接見、通信。圖／聯合報系資料照片
新北地院合議庭經評議後裁定，涉嫌地下匯兌及經營賭博網站的八八會館負責人郭哲敏，自2月29日起延長羈押2個月，並均禁止接見、通信。圖／聯合報系資料照片

八八會館負責人郭哲敏涉嫌地下匯兌洗錢二一七億元，去年十一月與親信張旭昇被起訴並羈押禁見三個月，羈押期限將屆。新北地方法院認為，兩人犯罪嫌疑重大，涉七年以上重罪，郭哲敏案發後長期滯留國外，張藏匿國內，經緝獲才到案，有逃亡、串證之虞，裁定延押禁見二個月。

今年一月開庭時，郭哲敏稱檢方拿不出他營利賭博證據，希望農曆過年前具保停押；本月廿日開庭，郭仍否認匯兌及博弈，稱檢方主張他在泰國、柬埔寨有房產而有逃亡之虞，卻拿不出證據，他母親獨居鄉下無人照顧，父親去年過世，他無法在靈前盡孝，清明節將至，盼交保回家照顧母親及為父親上香。

新北地院合議庭評議，郭哲敏、張旭昇違反銀行法及非法經營國內外匯兌業務等罪嫌疑重大，涉最輕本刑七年以上重罪，逃亡可能性極高，案發後郭長期滯留國外，張藏匿國內，經緝獲才到案，有逃亡事實。

合議庭認為，郭、張涉犯重罪，有逃亡、串供、串證之虞，無從以具保或其他方式取代，應延長羈押兩個月，並禁止接見、通信。

多名檢警出入八八會館曾引發軒然大波，郭涉嫌地下匯兌及洗錢，潛逃出境九個月，去年八月在泰國落網遣返。新北地檢署調查，郭地下匯兌二一七億元，經營線上博弈獲利至少十六億五千六百萬元，依銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、賭博等罪將郭、張追加起訴，法院裁定羈押三個月。

地下匯兌 新北 郭哲敏

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