拒國民法官 移工虐死1歲男童 判刑12年半

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

印尼籍法姓女移工照顧同鄉友人的一歲四個月大兒子，男童哭鬧被她毆打及撞擊頭部死亡，檢方起訴，她與男童母親聲請不讓國民法官審理。台中地方法院考量，兩造是印尼籍，訴訟過程醫療、法律專業用語翻譯耗時，恐讓國民法官難妥適判斷，裁定一般程序審理，將法依傷害致死罪判刑十二年六月，可上訴。

檢警調查，卅一歲法姓女子二○二一年十二月起受託照顧同鄉女友人的一歲四個月大兒子，每月領薪一萬二千元，因男童哭鬧，她搖晃、徒手或持塑膠棒毆打、撞擊頭部；二○二三年二月七日男童昏迷被送醫，頭部外傷併腦出血及視網膜出血、鎖骨骨折，同月廿三日不治。

法否認虐童，檢方依傷害致死罪起訴，移審後原是台中地院第八件採國民法官新制審理案件。她與男童母親為印尼籍，證詞及男童解剖報告等需翻譯給雙方，再將她們意見翻譯成中文給法官、辯護人、檢察官及國民法官。

法院認為，若案件醫療、法律專業用語多，訴訟仰賴通譯人員，將法的意見由印尼文翻譯成中文，將職業法官、國民法官詢問問題由中文翻譯成印尼文，耗時非短，將使國民法官評議時不易聚焦爭點；通譯未經模擬法庭訓練，能否精準掌握國民法官審理程序有待商榷，恐讓國民法官難做出妥適判斷。

法院審酌，原告、被告均為外籍，交互詰問、提示卷證倚賴雙向翻譯，在國民法官難易於理解下，將無法和職業法官精緻討論，裁定不行國民參與審判。

法院以通常程序審理，前天依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，將法判刑十二年六月，應於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境。