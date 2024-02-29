患有癲癇未換發駕照 撞傷人…判8月

台中市廖姓男子去年二月開車癲癇發作，撞擊行人楊姓女子導致腦部及脊髓重傷，生活無法自理；台中地方法院依過失致重傷害罪判刑八月。記者曾健祐／翻攝

台中市廖姓男子開車癲癇發作昏迷，逆向撞擊行人楊姓女子導致腦部及脊髓重傷，生活無法自理，孫姓女子開車經過也被撞到骨折。台中地方法院認定，廖明知有癲癇，未依道路交通安全規則繳回駕照或提供醫師診斷證明以申請換發，開車上路造成嚴重事故，依過失致重傷害罪判刑八月，可上訴。

據調查，廖姓男子曾因痙攣就醫被檢查出患有癲癇，之後也陸續出現癲癇症狀，二○二三年二月九日開車經中市南屯區向心路往大墩六街，癲癇發作失去意識，車輛失控跨越分向線，逆向衝入對向車道，撞飛步行的楊姓女子，又波及孫姓女子駕駛汽車及兩輛小客車、四輛機車，撞進路邊麵店才停下，廖的家屬趕到場說「早就叫你要注意」。

楊頭部重創送醫急救，至今仍有嚴重腦部及脊髓損傷，生活無法自理；孫全身多處骨折、氣血胸，經送醫救治後無大礙。台中地院審理時，廖坦承不諱，並有被害人證詞、現場監視器畫面及交通事故調查報告等。

法院指出，根據二○二○年九月四日修正施行的道路交通安全規則，汽車駕駛人體格合格標準包括沒有癲癇，檢具醫師出具近二年以上未發作證明，不在此限。

若駕駛人體格不合格，應迅速將駕照繳回監理機關，因癲癇繳回欲申請換發，要醫師診斷二年以上未發作證明。

法院認定，廖未繳回駕照，也沒經醫師診斷及申請換發，逕自開車上路才造成嚴重事故，構成過失重傷害，審酌犯後留在現場坦承肇事，符合自首減刑要件，不過與被害人賠償金無共識未能和解，依過失致人重傷罪判他八月徒刑。

開車癲癇發作造成交通事故時有所聞。屏東縣楊姓女護理師二○一七年八月四日開車回家，經萬丹鄉西環路、萬壽路口癲癇發作抽搐，追撞前車又向前闖紅燈，撞上楊姓男士官長一家五口的小客車，造成楊男與兩名小孩身亡；法院以楊女過去就曾因癲癇出車禍，又圖方便上路，依過失致死罪判刑一年十月。

新竹縣李姓男子因癲癇被醫師告誡不能開車，二○二二年三月廿三日駕車經勝利七街、莊敬北路發作失神，撞死騎機車等紅燈的彭姓女子；法院認定，李因癲癇定期回診就自信開車不致肇事，釀成悲劇，考量賠償家屬五百萬元和解，依過失致死罪判刑一年七月，緩刑五年。