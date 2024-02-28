前男友成恐怖情人 咬她大腿還強抱囚禁施暴…下場曝光

新竹潘姓男子開車載陳姓前女友返家時，2人發生嚴重口角，潘男竟張嘴咬傷陳女左、右大腿，過程中陳女反抗逃走，一度躲到保全桌子底下，但仍被潘男硬拖出。陳男還掐住陳女脖子，往牆上推撞，再抱起陳女至住處囚禁，幸好陳女最後趁隙逃出。新竹地院最終依傷害罪判潘男有期徒刑3月，易科罰金9萬元。

判決書指出，潘男與陳女原為男女朋友，去年7月1日9時許，2人在社區地下室車內發生口角，潘男竟張嘴咬傷陳女右大腿。陳女因害怕欲逃離下車，潘男見狀直接將車門反鎖，陳女趁機脫逃，潘男自後追趕，直到抓住陳女後，再徒手掐住陳女脖子往牆上推，再將陳女拖回車上，張嘴咬陳女左大腿。

陳女伺機又從車內逃出，並自地下室逃生梯大門跑至1樓保全室桌下躲藏，潘男追到保全室四處尋找，在桌底找到陳女後，便強抱起陳女，接著帶至社區租屋處將房門反鎖，再取走陳女手機，阻止陳女逃離及對外求救。

所幸陳女成功脫逃，並立即至派出所報案提告，並在警方陪同下返回現場，拿回遭潘男搶走的手機。

法官審酌，潘男未能理性解決紛爭，竟對陳女犯下暴行，除造成陳女身體受傷外，於妨害自由過程中並使身心受累、內心承受莫大恐懼，其犯行亦危害社會治安，最後依傷害罪判處潘男有期徒刑3月，易科罰金9萬元。