已婚紙廠總座愛上網拍妹齊泡湯 上訴二審少賠150萬

彰化縣張姓男子是紙廠總經理，已婚育三子，但張妻指控，從前年間開始，認識網拍業陳姓女子後，常藉口晚歸、行蹤不明，張在通訊軟體內稱呼陳女「水婆」，支付陳女房租，甚至同赴旅館泡湯，張妻除訴請離婚外，也向二人索償，一審判二人要賠180萬元，二審審酌雙方資力後，判二人需賠30萬元確定。

判決指出，張姓男子與妻子已結婚超過20年，育有3名未成年子女，張在紙廠擔任總經理職務，2022年5月間，張男認識從事網拍業的陳姓女子，雙方以「水婆」、「親愛的」在通訊軟體內互稱，還有親密對話，經常互道晚安，相約出遊、用餐。

張妻發現丈夫經常藉故晚歸、行蹤不明後，展開調查，除了查看丈夫手機調查線索外，也在陳女租屋處外架設攝影機，以掌握二人交往狀況，因此發現丈夫除了幫陳女繳房租之外，也經常出入陳女租屋處，每次都待超過1小時，甚至過夜，二人也有相約出入飯店、泡溫泉的紀錄。

張妻蒐證後向法院訴請離婚，張以600萬元與妻子達成調解離婚，張妻另外提出民事侵權損害告訴，向張與陳女求償，一審判二人得賠180萬元。

張與陳女都上訴台中高分院，張抗辯，他的負債大於資產，一審判賠金額過高，陳女則說，交往時，張稱已離婚，育有子女，所以她才沒過問張的婚姻狀況。

二審審酌張妻提供的相關事證後，認為張與陳女需負損害賠償責任，考量二人資力後，認為判賠30萬元為合理，其餘請求駁回，全案確定。