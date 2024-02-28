快訊

巨人軍來台／呂明賜重新穿上巨人球衣 3日攜手姜建銘登場開球

首起麻疹群聚…醫護接觸感染 曾至桃機、新北梁家米粉湯

海巡署回應國台辦「冷血並非事實」 無蒐證錄影已表達歉意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

已婚紙廠總座愛上網拍妹齊泡湯 上訴二審少賠150萬

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣張姓男子是紙廠總經理，已婚育三子，但張妻指控，從前年間開始，認識網拍業陳姓女子後，常藉口晚歸、行蹤不明，張在通訊軟體內稱呼陳女「水婆」，支付陳女房租，甚至同赴旅館泡湯，張妻除訴請離婚外，也向二人索償，一審判二人要賠180萬元，二審審酌雙方資力後，判二人需賠30萬元確定。

判決指出，張姓男子與妻子已結婚超過20年，育有3名未成年子女，張在紙廠擔任總經理職務，2022年5月間，張男認識從事網拍業的陳姓女子，雙方以「水婆」、「親愛的」在通訊軟體內互稱，還有親密對話，經常互道晚安，相約出遊、用餐。

張妻發現丈夫經常藉故晚歸、行蹤不明後，展開調查，除了查看丈夫手機調查線索外，也在陳女租屋處外架設攝影機，以掌握二人交往狀況，因此發現丈夫除了幫陳女繳房租之外，也經常出入陳女租屋處，每次都待超過1小時，甚至過夜，二人也有相約出入飯店、泡溫泉的紀錄。

張妻蒐證後向法院訴請離婚，張以600萬元與妻子達成調解離婚，張妻另外提出民事侵權損害告訴，向張與陳女求償，一審判二人得賠180萬元。

張與陳女都上訴台中高分院，張抗辯，他的負債大於資產，一審判賠金額過高，陳女則說，交往時，張稱已離婚，育有子女，所以她才沒過問張的婚姻狀況。

二審審酌張妻提供的相關事證後，認為張與陳女需負損害賠償責任，考量二人資力後，認為判賠30萬元為合理，其餘請求駁回，全案確定。

彰化縣張姓男子外遇陳姓女子，張妻求償，二審判張與陳女得賠30萬元確定。示意圖／本報資料照片
彰化縣張姓男子外遇陳姓女子，張妻求償，二審判張與陳女得賠30萬元確定。示意圖／本報資料照片

丈夫 婚外情 離婚

延伸閱讀

中科院採購涉貪案纏訟多年 3人未獲緩刑定讞

桃園天道盟台中第二市場吃魯肉飯鬧人命 二審共犯減刑

女抱怨丈夫出軌給100萬要她離婚 身份被起底留言逆風喊：妳不配

辦餐會、送紅酒賄選？羅東鎮長吳秋齡當選無效之訴 最終結果出爐

相關新聞

新竹設計師不滿顧客刁難驗收 竟拿3秒膠灌他家大門

任職於新竹縣竹北市某室內設計公司的吳姓男子，因不滿陳姓女顧客施工時要求嚴苛，害他難以完工驗收而生糾紛，竟在工程結束、陳女...

罹罕病冒生命危險產子 8個月男嬰被保母晃到嚴重腦傷判賠1155萬

台中陳姓保母照顧8個月大男嬰，因他哭鬧不止就猛力搖導致嘔吐、眼睛上吊釀腦重傷，刑事依傷害致重傷罪判她4年6月；男嬰父母再...

明知有癲癇未換發駕照 他開車昏迷撞飛路人…判8月徒刑

台中廖姓男子曾癲癇發作卻沒依交通法規繳回駕照由醫師評估換發，結果開車途中又因癲癇昏迷，車輛失控衝到對向撞飛楊姓路人，害楊...

前男友成恐怖情人 咬她大腿還強抱囚禁施暴…下場曝光

新竹潘姓男子開車載陳姓前女友返家時，2人發生嚴重口角，潘男竟張嘴咬傷陳女左、右大腿，過程中陳女反抗逃走，一度躲到保全桌子...

已婚紙廠總座愛上網拍妹齊泡湯 上訴二審少賠150萬

彰化縣張姓男子是紙廠總經理，已婚育三子，但張妻指控，從前年間開始，認識網拍業陳姓女子後，常藉口晚歸、行蹤不明，張在通訊軟...

有逃亡串證之虞 法官裁定88會館主嫌郭哲敏延押2個月

88會館負責人郭哲敏因違反銀行法、洗錢防制法、組織犯罪、賭博等罪嫌，去年8月自泰國被解送回台後，11月被新北地檢署起訴，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。