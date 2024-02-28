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罹罕病冒生命危險產子 8個月男嬰被保母晃到嚴重腦傷判賠1155萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓保母照顧8個月大男嬰，因他哭鬧不止就猛力搖導致嘔吐、眼睛上吊釀腦重傷，刑事依傷害致重傷罪判她4年6月；男嬰父母再提民事求償3437萬元，其母表示自己患紅斑性狼瘡，是冒著生命危險生下兒子卻遭虐成重傷，終身需人照顧，民事庭審理後判陳女應給付1155萬多元，可上訴。

檢方查，陳女（49歲）2020年12月1日受託男嬰，因他哭鬧就用力搖晃、拋摔，釀腦部嚴重受損、萎縮導致發展遲緩，2021年3月5日男嬰外婆發現孫子噁心嘔吐送醫驚覺受虐。

台中地院一審時，陳女否認犯行，法院比對男嬰病例，發現他雖是32周早產但無癲癇或腦傷，陳女受託期間才出現嘔吐、抽搐及眼睛上吊異狀，且陳女經測謊也呈現不實反應。

一審說，陳女故意對男嬰劇烈搖晃，依一般社會通念是粗暴不仁行為，應屬於「凌虐」，認定她構成施以凌虐妨害兒童健全發育致重傷罪、成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪，2罪想像競合，從重依後者判陳女5年6月。

台中高分院二審查，陳女為管教男嬰基於傷害故意朝他劇烈搖晃，但仍與鞭笞成傷、以香煙燒燙身體、拋擲撞牆、脫衣裸體站在戶外罰站等粗暴不仁的凌虐行為不同，認定未構成施以凌虐妨害兒童健全發育致重傷罪，撤銷改依成年人故意對兒童犯傷害致人重傷罪判陳女4年6月。

男嬰父母再提民事訴訟，表示兒子遭虐後發展遲緩，至今2歲多仍無法獨立行走，且因腦萎縮、癲癇後遺症需人全日照顧，未來也有終身看護需求，且終生不能工作。母親也說，她患有紅斑性狼瘡，冒著極大生命危險才生育兒子，小孩遭虐釀他們一生陰影，對陳女求償3437萬5538元。

陳女抗辯稱，刑事一、二審判決缺乏客觀事證，她已經上訴第三審，目前在最高法院審理中，並爭執求償金額，主張駁回。

民事庭再根據檢方、刑事審理中證據，認為陳女確有侵權，且從醫院鑑定報告，也再次佐證陳女受託男嬰期間，男嬰遭數次劇烈搖晃導致受虐性腦傷，另有測謊報告可佐，認為陳女應婦損害賠償之責，經審酌一切情狀後，判陳女應給付男嬰、其父母一共1155萬3799元。

示意圖與本案無關。示意圖／ingimage
示意圖與本案無關。示意圖／ingimage

保母 托嬰 育兒

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