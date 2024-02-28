明知有癲癇未換發駕照 他開車昏迷撞飛路人…判8月徒刑

台中廖姓男子曾癲癇發作卻沒依交通法規繳回駕照由醫師評估換發，結果開車途中又因癲癇昏迷，車輛失控衝到對向撞飛楊姓路人，害楊腦、脊髓重傷生活無法自理，又撞6輛汽、機車後衝入麵店才停下；法院審酌，廖男明知有癲癇且陸續發作仍上路，依過失致重傷害罪判他8月，可上訴。

檢警調查，廖男曾因痙攣就醫發現患有癲癇，之後也陸續發生症狀，本應注意要迅速將駕照繳回，於體格符合規定申請換發新駕照前，不得駕車上路，以免危害其他用路人安全。

但廖男沒繳回駕照也未換發，2023年2月9日開車經南屯區向心路往大墩六街，途中癲癇發作失去意識，導致車輛失控跨越分向線，逆向衝入對向車道，當場將徒步到楊姓女子從後高速撞飛，又波及一旁的孫姓女駕駛及2輛小客車、4輛機車，最後再撞進路邊的麵店。

楊女因腦部重創，送醫治療至今仍有嚴重腦傷、脊髓損傷導致生活無法自理的重傷害，孫女也被撞到全身多處骨折、氣血胸。台中地院審理時，廖男均坦承不諱，並有被害人證詞、現場監視器畫面及交通事故調查報告等。

法院指出，根據2020年9月4日修正施行的道路交通安全規則，汽車駕駛人體格合格標準包括「無癲癇」之疾病，但檢具醫師出具近2年以上未發作證明，不在此限，若駕駛人體格已不合格，應迅速將駕照繳回監理機關，而因癲癇症繳回欲申請換發，也要醫師診斷2年以上未發作證明。

法院認為，廖男未依規定繳回駕照，也沒經醫師診斷及申請換發，就逕自開車上路才造成嚴重事故，構成過失重傷害，另審酌廖犯後留在現場坦承肇事，符合自首減刑要件，考量廖和被害人賠償金無共識未能和解，依過失致人重傷罪，判處他有期徒刑8月。