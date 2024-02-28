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新竹設計師不滿顧客刁難驗收 竟拿3秒膠灌他家大門

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

任職於新竹縣竹北市某室內設計公司的吳姓男子，因不滿陳姓女顧客施工時要求嚴苛，害他難以完工驗收而生糾紛，竟在工程結束、陳女搬入住處後，前往陳女家門口，用3秒膠灌進她家大門鑰匙孔，事後陳女報警才發現竟是吳男惡意報復。新竹地院依毀損罪，判處吳男拘役40天，易科罰金4萬元。

判決書指出，吳男任職於竹北市某空間設計公司，承攬陳女住處修繕工程，吳男為此專案負責人，但因陳女對施工品質要求嚴苛，兩人因修繕工程發生糾紛，吳男因此心生怨懟。

吳男在修繕工程結束、陳女入住後，於去年3月3日上午10時許，自備3秒膠注入陳女住處大門門鎖鑰匙孔，導致門鎖遭破壞不堪使用。陳女發現後報警處理，警方調閱監視器，鎖定吳男所為，且發現吳男灌注的3秒膠已布滿鑰匙孔，並向門鎖下方流至門把處，導致門鎖損壞、不堪使用。

事後吳男坦承犯行，並請大門廠商換新門板，廠商回覆3秒膠不好清，仍有部分黏著，難以完全清除。法官認為，依門鎖、鑰匙孔功能，顯然吳男所為已破壞門鎖效用，足以對陳女產生損害。

法官審酌，吳男為承攬陳女住處修繕工程員工，因陳女對施工品質要求嚴苛、難以完工驗收而生糾紛，未能理性解決問題，竟以3秒膠注入陳女住處門鎖鑰匙孔、破壞大門，考量吳男坦承犯行，並已另購置門鎖交付陳女，替代毀損門鎖，最後依毀損罪判處拘役40天，易科罰金4萬元。

任職於新竹縣竹北市某室內設計公司的吳姓男子，因不滿陳姓女顧客施工時要求嚴苛，害他難以完工驗收而生糾紛，竟在工程結束、陳女搬入住處後，前往陳女家門口，用3秒膠灌進她家大門鑰匙孔。（圖僅示意，與新聞無關）。圖／報系資料照
任職於新竹縣竹北市某室內設計公司的吳姓男子，因不滿陳姓女顧客施工時要求嚴苛，害他難以完工驗收而生糾紛，竟在工程結束、陳女搬入住處後，前往陳女家門口，用3秒膠灌進她家大門鑰匙孔。（圖僅示意，與新聞無關）。圖／報系資料照

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