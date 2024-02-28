超速61K遭重罰 她辯稱急就醫且不可能飆到141K …法官未採信
賴姓女子開車行駛萬瑞快速道路，警方測出時速141公里，超速61公里違規，被罰8000元、吊扣牌照6個月。賴女說當時載家人就醫，但不可能飆到141公里，訴請撤銷吊照處分。法官審理後，認定舉發、裁處適法，賴女則未能證明確有緊急危難情形，駁回告訴。全案可上訴。
賴姓女子前年12月19日下午3點多，開車行駛台62線萬瑞快速公路，行經東向指標14.3公里瑞芳境內路段時，經新北市瑞芳警分局員警以非固定式科學儀器採證，經雷達（射）測定時速141公里，超速61公里。
警方舉發賴女開車超速，並因超速61公里，另舉發車主（同為賴女）「行車速度超過規定之最高時速60公里」違規。監理單位裁處賴女8000元罰鍰，記違規點數3點，並應參加道路交通安全講習；吊扣汽車牌照6個月。
賴女不服處分，主張案發時是開車搭載家人前往醫院就醫，遭警方舉發時速141公里違規。她開車向來有注意速限，連時速超過60公里都不可能，更何況時速高達141公里。此外警示牌設置位置不明顯，標誌也被路樹遮蔽，現場並未看到其他明顯的告示，聲明原處分關於吊扣汽車牌照6個月部分撤銷。
監理單位答辯，警方執法確實設合乎法規的最高限速80公里的「限5」，以及預告前方有測速取締的「警52」標誌，且未遭遮蔽，沒有辨識不清情況。賴女泛言家人身體不適有就醫需求，但未提出具體事證，難認當時確存有緊急危難狀態。縱所言屬實，相較超速導致無辜用路人因而受生命、身體損害風險，也難稱駕駛行為屬別無合理選擇情形下的不得已行為，難撤銷原處分，聲明駁回告訴。
台北高等行政法院地方行政訴訟庭審理後，指舉發員警使用的雷達測速儀器檢定合格，測得賴女開車時速141公里應可認定正確。
現場採證照片清楚可知道路主管機關，在台62線東向13.4K處設置三角型照相機「警52」測速取締警告標誌，員警在距860公尺處執行勤務，測得賴女超速違規地點距離「警52」標誌為613.9公尺，符合道路交通管理處罰條例規定，快速公路之測速照相儀器，應設置「警52」標誌後300公尺至1000公尺間規定。
法官認定警方舉發賴女違規，監理機關裁處都合法，至於賴女主張開車向來注意車速，且當天家人身體不適，在前往醫院的路上，不可能以如此高速行駛，因未提出相關醫院就醫證明具體事證，證明確有緊急危難情形，不足採信，駁回告訴。
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