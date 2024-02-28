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闖派出所辱警人模狗樣、嗆副所長禿頭 囂張男下場曝

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中朱姓男子交通違規被開單，不滿就跑進大雅分局潭子派出所滯留40分鐘，朝所內警員謾罵「你人模狗樣、做骯髒事」、「警察素質這麼差喔」，還朝副所長說「哈，禿頭ㄟ 」等語，挑釁行為囂張，被警方依現行犯逮捕，法院認為朱出言針對性侮辱，依侮辱公務員罪判他3月，可上訴。

檢警調查，朱男2023年4月8日因交通違規被潭子派出所警員開單，他心生不滿當天下午又跑去潭子所內當眾對值班警員侮辱「你們這些警察素質都這樣啦，素質這麼差喔！」又朝副所長稱「哈，禿頭ㄟ ，哇你禿頭你最大，水準低又不說話」等語。

朱又繼續對其他警員說「你看起來人模狗樣，做那個什麼骯髒事」，警方忍無可忍，隨即依妨害公務現行犯將他逮捕送辦。

台中地院審理時，朱否認犯行，辯稱自己沒有侮辱的意思，他是在抗議跟比喻，因為自己天天被警察照相交通違規，因為情緒關係才這樣。

法院勘驗派出所監視器、密錄器，發現朱在值班台前來回走動、挑釁，並接連出口對警員說「警察素質這麼差喔」、「禿頭ㄟ」，並稱「你這種的當警察，治安會好嗎？蛤，你用什麼心態在辦案？」「恁爸一定跟你申訴的啦」，還專注看其中1警員說「你看起來人模狗樣。」

警員也證稱，當天舉發朱交通違規，朱不滿下午跑來派出所滯留長達40分鐘，又出言挑釁、辱罵他「人模狗樣」、「做那骯髒事」。

法院認為，朱男出言有針對性且語帶侮辱，不採信其辯詞，審酌他只因被開單就以穢語謾罵，損及公務員執行職務尊嚴，依侮辱公務員罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。

示意圖，非當事警員。圖／報系資料照
示意圖，非當事警員。圖／報系資料照

公務員 警察

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