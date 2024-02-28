聽新聞
test
0:00 / 0:00
闖派出所辱警人模狗樣、嗆副所長禿頭 囂張男下場曝
台中朱姓男子交通違規被開單，不滿就跑進大雅分局潭子派出所滯留40分鐘，朝所內警員謾罵「你人模狗樣、做骯髒事」、「警察素質這麼差喔」，還朝副所長說「哈，禿頭ㄟ 」等語，挑釁行為囂張，被警方依現行犯逮捕，法院認為朱出言針對性侮辱，依侮辱公務員罪判他3月，可上訴。
檢警調查，朱男2023年4月8日因交通違規被潭子派出所警員開單，他心生不滿當天下午又跑去潭子所內當眾對值班警員侮辱「你們這些警察素質都這樣啦，素質這麼差喔！」又朝副所長稱「哈，禿頭ㄟ ，哇你禿頭你最大，水準低又不說話」等語。
朱又繼續對其他警員說「你看起來人模狗樣，做那個什麼骯髒事」，警方忍無可忍，隨即依妨害公務現行犯將他逮捕送辦。
台中地院審理時，朱否認犯行，辯稱自己沒有侮辱的意思，他是在抗議跟比喻，因為自己天天被警察照相交通違規，因為情緒關係才這樣。
法院勘驗派出所監視器、密錄器，發現朱在值班台前來回走動、挑釁，並接連出口對警員說「警察素質這麼差喔」、「禿頭ㄟ」，並稱「你這種的當警察，治安會好嗎？蛤，你用什麼心態在辦案？」「恁爸一定跟你申訴的啦」，還專注看其中1警員說「你看起來人模狗樣。」
警員也證稱，當天舉發朱交通違規，朱不滿下午跑來派出所滯留長達40分鐘，又出言挑釁、辱罵他「人模狗樣」、「做那骯髒事」。
法院認為，朱男出言有針對性且語帶侮辱，不採信其辯詞，審酌他只因被開單就以穢語謾罵，損及公務員執行職務尊嚴，依侮辱公務員罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言