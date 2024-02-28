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中科院採購涉貪案纏訟多年 3人未獲緩刑定讞

中央社／ 台北28日電

國家中山科學研究院外觀。本報資料照片
國家中山科學研究院外觀。本報資料照片

前國家中山科學研究院人員涉貪案纏訟多年，依速審法規定減刑，二審依收賄罪等判刑10人2月至5年2月不等，其中7人認罪獲緩刑，日前最高法院駁回未獲緩刑3人的上訴，全案定讞。

一審桃園地方法院判決指出，楊姓、何姓、曾姓、王姓、張姓、林姓等男子涉案時分別擔任中科院採購案承辦人，蔡姓、林姓、許姓、楊姓等被告為投標業者。

判決指出，楊男等人於民國95年間私下提供標案資訊給蔡姓業者等人，指示業者依業者的報價圍標並得標，並各自向業者收賄新台幣3萬元至251萬餘元不等；蔡姓業者等人配合圍標，則從中獲利76萬餘元至150萬餘元不等。

一審認定，楊男等人涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂、期約賄賂等罪；蔡姓業者等人則涉犯交付賄賂、政府採購法妨害投標等罪，事證明確。

合議庭考量，本案爭訟逾8年未能判決確定，適用刑事妥速審判法規定減刑，因此判處楊男等10人2月至5年2月不等徒刑，其中6人宣告緩刑。

本案僅4名公務員提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，曾男、王男改口認罪並繳回犯罪所得，因此改判曾男2年8月徒刑，王男2年徒刑、緩刑5年，否認犯罪的張男與楊男，仍維持4年2月、5年2月刑度。

未獲緩刑的楊男等3人提起上訴，最高法院認為，原審判決調查完備，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

中科院 收賄 最高法院

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