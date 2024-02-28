虐死1歲男童拒讓國民法官審理… 仍遭判12年半驅逐出境

印尼籍法姓女移工領薪受託照顧同鄉友人1歲大兒子，卻因男童哭鬧就痛毆、撞頭虐死，檢方依傷害致死罪嫌起訴，法女、男童母親均聲請不讓國民法官審理，台中地院考量原告、被告均為外籍人士，訴訟需雙向翻譯耗時，裁定改由一般程序審理，昨依傷害致死罪判法女12年6月，可上訴。

台中地院昨依通常程序審理後，合議庭依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判法女有期徒刑12年6月，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

台中地檢起訴指出，法女（31歲）2021年12月起受託照顧女友人1歲4個月大兒子，每月領薪1萬2000元，法卻因男童哭鬧不聽話就徒手朝他痛毆、搖晃及撞擊頭部，或拿塑膠棒攻擊，直至2023年2月7日男童昏迷送醫，發現他鎖骨骨折、頭部外傷併腦出血及視網膜出血，搶救至23日不治。

檢方依傷害致死罪嫌起訴法，移審後原是台中地院第8件採國民法官新制審理案件；台中地院查，法女、男童母親均為印尼籍人士，且法女否認犯行，相關證詞、男童解剖報告等均需翻譯給雙方，再將她們意見翻譯成中文給法官、辯護人、檢察官及國民法官。

中院認為，若案件中醫療、法律專業用語多，且須由通譯將法女的意見，由印尼文翻譯成中文，另職業法官、國民法官詢問的問題，須由中文翻譯成印尼文，還有解剖等專業醫療鑑定，訴訟仰賴通譯「雙向翻譯」，耗費時間非短，將使國民法官不易聚焦爭點。

中院考量，通譯人員未曾經過模擬法庭訓練，對國民法官審理程序能否精準掌握「有待商榷」，恐讓國民法官評議時難做出妥適判斷，如此將有違國民法官法第1條規定「為使國民與法官共同參與刑事審判，提升司法透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴」精神。

加上本案男童母親具狀聲請不行國民法官程序，檢察官也表示無意見，經審酌全案均為外籍人士，交互詰問、提示卷證均倚賴雙向翻譯，在國民法官難易於理解下，將無法和職業法官精緻討論，裁定本件不行國民參與審判。