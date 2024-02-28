桃園天道盟台中第二市場吃魯肉飯鬧人命 二審共犯減刑

桃園市林姓男子具天道盟正義會背景，林等一行人前年6月間到台中玩樂，期間前往台中第二市場山河魯肉飯吃早餐，但因與鄰桌黃姓男子認錯人打招呼的烏龍而生嫌隙，黃因打電話遭誤認要「落人（台語：找人）挑釁」，爆發全武行後，黃遭林持皮帶刀猛刺，黃傷重不治，林與溫逃亡大陸，二審昨宣判，林胞弟等落網5人，被依聚眾鬥毆罪，判刑1年8月至1年10月徒刑，比一審2年刑度略減。

檢警調查，桃園中壢林姓男子（32歲）等一行10人在前年6月23日凌晨，前往台中夜店飲酒作樂，當天清晨6時許，前往台中第二市場山河魯肉飯吃早餐，林方謝男（31歲）因誤認鄰桌黃姓男子是其朋友，前往打招呼時，發現是烏龍，但引來雙方不快，林動怒質問「現在是怎樣」，一度走向黃男，但雙方經友人調停後，場面和緩。

不過後來黃男打電話給友人時，被林誤認是要「落人（找幫友）到場」，因此與黃男一方爆發肢體衝突，林與胞弟（31歲）、謝男（32歲）、游男（27歲）、2名邱男（25歲、21歲）、溫男等7人，各持塑膠椅、木椅、湯杓、工業電扇朝黃男猛砸痛毆，林更持身上的皮帶刀朝黃揮刺，眾人見黃倒臥血泊才鳥獸散。

黃男送醫後因心臟遭刺破裂失血過多身亡，林、溫逃亡大陸，檢警查緝林胞弟等5人到案，起獲台胞證、人民幣等證物。

檢方訊問時，認定涉案多人都指證，看到林姓主嫌拿刀攻擊黃男，且「林的雙手都是血跡」，監視器也拍下林將刀子放在背後靠近，朝黃揮動後右手就沾染鮮血。

法醫解剖發現，黃男脖子2處切割傷、1處畫傷，軀幹3處銳器傷，最終倒臥在地，而林等視若無睹，顯有不確定殺人故意，依殺人罪起訴林等落網5人。

不過一審時認為，黃男一方有4人受傷，與林男等人同夥的傷害行為有因果關係，但黃男死因根據法醫解剖驗屍報告，是因林男持銳器刺傷心肺導致失血過多身亡，不是林男胞弟等落網5人的攻擊行為所導致。

一審指出，雖然檢方依殺人罪起訴，不過審理時，林男胞弟等5人都否認有殺人犯意，且此案是因口角細故而起，原不認識也無仇怨，無從預見林男會持皮帶刀因氣憤而殺人，改依聚眾鬥毆罪，判刑林胞弟等5人，2年徒刑。

全案上訴台中高分院後，仍維持一審認定，以聚眾鬥毆罪論處，不過刑度略減，謝男等4人判刑1年8月，林男胞弟則被認定是累犯，判刑1年10月，仍可上訴。

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