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私查女網紅、同事百筆個資 警遭羈押

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗報導

苗栗縣警察局通霄分局通霄派出所曾姓警員，涉嫌利用警政系統查詢女網紅、女同事個資上百筆，警方發現主動報檢方偵辦。

前天搜索約談曾，檢方複訊後以涉嫌違反個人資料保護法等罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，昨向苗栗地方法院聲請羈押禁見曾男，法院裁准。

廿五歲曾姓警員，前年八月任職苑裡分駐所期間，曾在執行巡邏勤務時，只因好玩，當街以警用擴音喇叭喊口令，要求一名街友做出立正、稍息動作，同行女警還拍下影片上傳個人IG，引發爭議。曾當時被認定行為失當，嚴重影響警譽，記過一次，調往頭份派出所。

曾姓警員日前調回通霄分局，在通霄派出所任職，分局內部清查發現資訊紀錄異常，查出曾任意查詢女網紅、女同事個人資料，報請檢方指揮偵辦，前天搜索曾住處、辦公室。

曾姓警員供稱只是好奇查詢，但未交代相關個資流向；檢方查出他無公務需求，涉嫌在相關查詢系統虛偽填載資料，查詢約上百筆民眾個人資料，認為曾涉犯個人資料保護法、偽造文書、洩密罪嫌，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，向法院聲押禁見獲准。

檢方指出，曾姓警員蒐集民眾個人資料尚未發現有整批大量流出，或流向特定流向對象，檢警仍在追查流向，防止遭不法份子蒐集、利用。

苗栗縣警局指出，曾員涉嫌任意查個人資料，包括女性、女同事等個資，雖堅稱是好奇，但沒有交代個資流向，縣警局將召開考績會將曾停職。

個資 網紅

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