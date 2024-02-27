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啦啦隊員打官司意外曝光月薪 法官見數目直搖頭：連基本工資都不到

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

P.LEAGUE+職業籃球聯盟台新夢想家啦啦隊「FormosaSexy」隊員「少鹽」（本名翁唯祐），向經紀公司夢想娛樂提訴訟，請求確認雙方經紀關係不存在，台北地方法院今開庭，意外曝光少鹽簽約至今總收入僅35萬元，等於每月薪資不到2萬元，法官驚「連基本工資都不到」。

少鹽擁有美術專長，大學畢業後加入夢想家啦啦隊，有「夢想家鹽質擔當」稱號，因空靈外表、窈窕身材受到不少人喜愛，如今IG擁有逾13萬粉絲；少鹽也曾和團員梓梓、芊芊、乳儒共同發表單曲「SEXY BEAST」。

少鹽去年8月發函給夢想娛樂公司表明終止委任契約，雙方談不攏，少鹽提民事訴訟請求法院確認雙方經紀關係不存在；台北地院今開庭，少鹽親自出席，但坐在旁聽席，全權交由律師處理。

夢想娛樂委任律師指出，少鹽不能單方面終止合約，因公司有幫拉拉隊員們出資發單曲，有支出成本，會再補呈相關資料；少鹽委任律師則說，雙方簽定的是委任契約，是可以單方面終止合約的。

法官問及雙方是否有協商調解空間，並表示雙方合約至2026年為止，但少鹽簽約至今總收入僅35萬元，等同於每月薪資不到2萬元，「連最低基本工資都不到」，感覺公司也沒有很認真幫她，「綁著人家要幹嘛，人家有更好的發展不是很好嗎？」

夢想娛樂委任律師表示，公司也是希望好聚好散，但具體協商的金額尚未被授權。法官說，希望雙方律師私下談談看，盼維持良好關係，「如果人家未來發展得好，未來搞不好還有機會相逢」，庭末諭知4月12日上午10點半再開庭。

夢想家啦啦隊員「少鹽」。記者林孟潔／攝影
夢想家啦啦隊員「少鹽」。記者林孟潔／攝影
夢想家啦啦隊員「少鹽」。圖／翻攝自臉書
夢想家啦啦隊員「少鹽」。圖／翻攝自臉書
夢想家啦啦隊員「少鹽」。圖／翻攝自臉書
夢想家啦啦隊員「少鹽」。圖／翻攝自臉書

啦啦隊 律師 民事訴訟 薪資

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