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辦餐會、送紅酒賄選？羅東鎮長吳秋齡當選無效之訴 最終結果出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡被控選舉期間宴請家長會長聯誼會，餐後贈送紅酒，藉此賄賂選民，被檢方依違反公職人員選舉罷免法起訴，一審吳女無罪，案件上訴二審審理中；檢方另提當選無效之訴，一審判決吳女勝訴，檢方不服提上訴，台灣高等法院二審今再判決吳女勝訴，全案確定。

檢方起訴指出，吳秋齡為求順利連任，指示羅東鎮公所主任秘書、民政課課長及佐理員，將志工團體歲末聯歡活動剩餘的外燴桌數，以「共議教育議題」為由，2022年3月30日下午6點半在金門餐廳舉辦餐會，宴請羅東鎮家長會長聯誼會成員及鎮內中小學校長。

檢方認為，吳秋齡席間拜票，並發表尋求支持連任的言論，並於餐會結束後，發放每人一瓶Shaka islands羣島水果紅酒及鎮公所文宣，藉此行賄選民，已構成賄選；刑事部分，一審判決吳秋齡無罪，案件上訴二審審理中。

吳秋齡2022年順利當選連任，檢方提當選無效之訴，吳女否認犯行表示3月時雖有意競選，但5月才被國民黨提名確定，餐會與會者是志工團體與各校校長，有3分之1未設籍羅東，還有政治立場不同者，也不知道餐會金源，贈與紅酒和選舉無對價關係。

宜蘭地方法院一審判決吳秋齡勝訴，檢方上訴，高院二審認為，餐會費用雖是用歲末聯歡採購案經費核銷，但此僅為羅東鎮公所採購案核銷程序是否合法的問題，與吳女是否基於行賄犯意宴請聯誼會成員及校長等人，分屬二事，無從以此認定吳女有賄選。

高院指出，餐會邀約對象未限定具選舉投票權人的資格，且依證人說法，無法證明吳秋齡在餐會過程中，有親自或透過他人拜票、發表尋求支持連任的言論，另依與會者的證詞，均不知情餐會費用是由何人支出、紅酒為何人贈送，並沒有聯想與選舉有關，難認吳女賄選，認為檢方請求當選無效無理由，故維持一審判決，吳女勝訴確定。

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宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡。圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡。圖／聯合報系資料照片

吳秋齡 當選無效 羅東 賄選

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