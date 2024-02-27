求職詐騙虐囚3死案 幕後首腦「藍道」一審5月21日宣判

士林地院今天開庭審理求職詐騙虐囚3死案，幕後首腦「藍道」杜承哲向被害人家屬道歉，並希望盡量彌補被害人。合議庭諭知全案辯論終結，將於5月21日宣判。

杜男表示，將盡量與被害人家屬達成和解，往後出獄會努力彌補，請求法官從輕量刑，給予有期徒刑。公訴檢察官表示，杜承哲等人不知悔改，並囚禁、施虐被害人，導致3人死亡，至今未賠償任何被害人，請求法官判處無期徒刑，並褫奪公權。

士林地方法院指出，本案於去年9月至今年2月間進行審理程序，今天辯論終結，將於5月21日宣判。

全案起於，新北市警方民國111年間接獲民眾報案，表示兒子北上應徵工作，卻遭詐騙集團囚禁；警方歷經數波攻堅救出遭囚禁的民眾，發現有3名被害人身亡遭棄屍，隨後在桃園龜山山區、南投山區尋獲遺體，並陸續逮捕詐騙集團成員，全案曝光，被外界稱為「台版柬埔寨案」。

檢警查出，詐騙集團首腦「藍道」杜承哲，指派傅榆藺、陳樺韋等人組織「車隊」，透過網路以數萬元代價誘使民眾提供帳戶並囚禁帳戶提供者，共有267名被害人遭詐，詐得新台幣3億9342萬餘元。

士檢先行起訴傅榆藺等29人，士院去年判處傅榆藺、陳樺韋無期徒刑，褫奪公權終身，並沒收犯罪所得，另27名幹部、成員與棄屍者，各判處1年2月到29年6月不等徒刑。傅榆藺等人提起上訴，由台灣高等法院審理中。士林地院今天則就杜承哲涉及本案的部分辯論終結。

另一方面，杜承哲案發後逃亡，去年4月間經檢警緝獲，洪俊杰、薛隆廷、王昱傑等3人也落網。檢警查出杜男組織新詐騙集團，共31名被害人遭詐，詐得2353萬餘元；此外，杜承哲涉及行賄台北市警局寧夏派出所前所長葉育炘以刺探警方打詐專案進度，連同詐欺31人案，仍由士院審理中。