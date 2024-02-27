女理專A客戶千萬元！台中銀挨罰400萬元 二審判她賠這數目確定

台中商銀楊姓資深女理專在2019年至2020年間，涉以有投資機會為由，向兩名客戶借款，代保管存摺、蓋印的空白取款憑條，挪用客戶存款1048萬元，金管會裁罰台中銀400萬元，台中銀向楊女索賠，一審判楊女要賠200萬，二審認定楊女是債務不履行，與其他有疏失員工的賠償比例占5/8，判需賠250萬元確定。

判決指出，楊姓女子是台中商銀職員，一路從櫃員歷任專員等職務後，在2019年至2020年間擔任台中銀北斗分行的資深理財專員，在該分行任職期間，楊女以有投資機會為由，向邱女、曾女等2名女客戶借錢，還代保管二人的存摺、蓋妥印章的空白取憑條，挪用客戶存款1048萬元。

金管會據此在2020年間開罰台中銀400萬元，台中銀向對楊女祭出三大過、三次申誡後開除，也向法院提出民事損害賠償告訴，求償400萬元。

楊女則抗辯，台中銀被金管會開罰是「內控有嚴重疏失」，違反銀行法規定導致，與她挪用客戶存款的行為，沒有因果關係，不負侵權行為或債務不履行的賠償責任。

一審認定，員工在接受聘雇時，有簽訂相關勞動聘雇契約、內控規定、作業規則，如有違反相關規定，屬於債務不履行（給付勞務不完全），且此案台中銀遭金管會開罰，與楊女違反規定代保管客戶存摺、取款憑條有因果關係，認台中銀求償有據，認為雙方疏失比例各半，判楊女需賠200萬元。