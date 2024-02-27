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涉嫌任意查女性、同事個資約百筆 苗栗員警遭聲押禁見獲准

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察局通霄分局一名派出所曾姓警員涉嫌查詢個資約百筆，內部調查後報請苗栗地檢署偵辦，依涉嫌違反個人資料保護法等罪嫌重大，並有勾串共犯、湮滅證據之虞，聲請羈押獲准。

苗栗檢方指出，初步沒有發現曾姓警員蒐集民眾個人資料有整批大量流出，或特定流向的對象，檢方仍將持續進行相關偵辦作為，確保民眾個人資料不受非法份子不當蒐集、利用。

通霄分局內部調查，發現曾男任意查詢個人資料約百筆，報請檢察官吳珈維指揮辦案人員，昨天持苗栗地方法院核發搜索票，搜索曾的住處、辦公處，並訊問曾男，檢察官查出曾並無實際公務需求，卻在相關查詢系統，涉嫌虛偽填載具有公務需求，而查詢約百筆民眾個人資料。

檢察官認為曾姓警員涉犯個人資料保護法、偽造文書、洩密罪嫌重大，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，聲請法官裁定羈押禁見今天獲准，地檢署也呼籲任何公職人員均不應濫用國家授予之職權侵害他人權益，如發現有相關犯罪事實，必將從速、從嚴偵辦，絕不寬貸，維護各界對公務員廉潔執行職務之信賴。

縣警局則指出，曾姓警員是內部調查自清，他涉嫌任意查個人資料，包括女性、同事等車牌，堅稱是好奇，並沒有交代個資流向，違法遭到羈押禁見，縣警局將召開考績會將曾停職，也不會護短。

苗栗縣警察局通霄分局一名派出所曾姓警員涉嫌查詢個資約百筆，苗栗地檢署檢察官依涉嫌違反個人資料保護法等罪嫌重大，並有勾串共犯、湮滅證據之虞，聲請羈押獲准。本報資料照片
苗栗縣警察局通霄分局一名派出所曾姓警員涉嫌查詢個資約百筆，苗栗地檢署檢察官依涉嫌違反個人資料保護法等罪嫌重大，並有勾串共犯、湮滅證據之虞，聲請羈押獲准。本報資料照片

個資 檢察官 載具

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