快訊

傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

只帶9500元！台將赴美征戰靠瓶裝水過日奪冠 電競協會祝賀遭嗆：關你屁事

房產E點靈／我不是牆我是房 高雄「紙片屋」專家揭優勢

選民進黨部主委送地瓜、高粱酒禮盒挨批買票 薛凌求償300萬再度敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前立委薛凌參選民進黨北市黨部主委時，被台北市黨部前主委黃慶林和女兒黃明璇在LINE各行政區聯誼群組，指控贈送地瓜禮盒、高梁酒禮盒買票賄選，薛凌提告請求賠償300萬元，並刊登更正啟事。一審判薛凌敗訴，案件上訴，台灣高等法院二審今維持一審判決，仍判薛凌敗訴，可上訴。

薛凌主張，她2020年4、5月間有意參選民進黨台北市黨部主委，黃慶林和女兒黃明璇為了讓她競選失利，在LINE民進黨12個行政區聯誼群組中，分別傳送地瓜、高粱酒禮盒的照片，指控她「送禮不是買票嗎」「不買票不送禮才選主委才受人尊敬」，並刪除、修改維基百科上爭議事件等語。

薛凌認為黃慶林等人誣指她送的「蕃薯文宣小品」、不是她送的高粱酒禮盒，是賄選、買票行為，貶損她多年為公益、政治付出所累積的清譽，侵害名譽權，請求黃慶林和女兒各賠償300萬元，並在三大報、LINE群組刊登更正啟事。

黃慶林等人指出，薛凌確實有送禮行為，經媒體查核、民進黨調查小組調查屬實，並非他捏造的，且薛凌身為公眾人物，參選民進黨台北市黨部主委涉及公共事務，應可受公評；女兒則認為，薛凌指稱的LINE帳號均非屬於她，與事實不符。

一審認為，民進黨台北市黨部主委選舉涉及公眾事務，是地方、全國人民均得檢視的公共事項，與公共利益有重大關聯，薛凌身為候選人，應接受外界監督人格、品行、私德和操守；薛凌坦承贈送印有「台北市黨部主任委員參選人薛凌」的番薯禮盒，另根據證人說法，可認定高粱酒禮盒也是薛凌所贈。

一審黃慶林是質疑薛凌欲以不正方式影響選舉意向，用詞雖具有指摘、批判性，引起薛凌不悅，但屬於善意發表適當評論；另黃明璇部分，依證人所述無法認定薛凌指摘的發言帳號是她所有，判薛凌敗訴；薛凌上訴，高院今再判薛凌敗訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委薛凌。圖／聯合報系資料照片

北市 民進黨

延伸閱讀

「挺川派」選前內鬥 密州共和黨陷入混亂

民進黨宜蘭縣黨部主委選舉競爭激烈 除了這2人還有他

烤地瓜不削皮可提升美味 專家推薦多加1物能不油炸卻又脆又甜

民進黨宜蘭縣黨部主委改選 簡松樹、陳文昌表態參選

相關新聞

陸船翻覆事件 洪秀柱酸綠營「蓋頭鰻」挨告

陸方「三無船舶」進入我方禁、限制水域遭取締翻覆釀2死，民進黨籍雙北市議員黃淑君、林延鳳及陳乃瑜認為，國民黨前主席洪秀柱發...

選民進黨部主委送地瓜、高粱酒禮盒挨批買票 薛凌求償300萬再度敗訴

前立委薛凌參選民進黨台北市黨部主委時，被台北市黨部前主委黃慶林和女兒黃明璇在LINE各行政區聯誼群組，指控贈送地瓜禮盒、...

鋰電池短路引大火…她充電動自行車釀樓上3死 與房東同列被告

中壢區民權路二段一棟五層樓透天公寓前年9月9日深夜，該棟2樓鄧姓女住戶使用新買二手充電線，為1樓車庫的電動自行車充電，因...

嘉市府前機要專員涉貪定讞判7年半 市府：尊重司法

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，協助業者履約及請款時不受刁難，一審判決無...

詐騙者多具金融背景 自救會籲加重刑責

「詐騙集團有跨國、成員多有金融執照或法律背景，政府應加強國際犯罪打擊，並加重刑責！」百富自救會成員27日於民眾黨舉辦的因應詐騙公聽會上指出，詐騙集團組織非常完善、分工明確，且會透過各類活動讓民眾逐漸上當，呼籲政府加重刑期。民眾黨立委黃國昌也說，數位部、NCC與金管會應提出更具體措施。

批人搭檔參選總統「浪費國家資源」 李進勇、莊瑞雄挨告不起訴

共和黨主席周克琦與曾被列名十大槍擊要犯的藍信祺，去年搭檔連署參選總統，遭中選會主委李進勇批「浪費國家資源」，提告李、莊涉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。