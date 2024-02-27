嘉市府前機要專員涉貪定讞判7年半 市府：尊重司法

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，協助業者履約及請款時不受刁難，一審判決無罪，但二審依據最高法院刑事大法庭裁定意旨，認定吳犯貪汙治罪條例不違背職務收受賄賂罪，逆轉改判7年6月徒刑，褫奪公權5年，最高法院駁回上訴，全案定讞。嘉義市政府表示，尊重司法。

吳健榮原為市府工務處技士，2018年退休再以機要職回聘任市府專員，2021年元月離職；一審認為，業者交付財物與吳員無對價關係，無法認定賄賂故意判無罪，嘉檢上訴，台南高分認為吳員與工務處承辦人有類似師徒指導關係，有影響力，改判7年半徒刑。吳男上訴第三審，最高法院審理後，27日駁回上訴，吳男將發監執行。

嘉義市政府表示，廉能是公務人員五大核心價值之一，更是每一個縣市政府用人的基本原則。吳員是否有不當介入而涉及不法，前經嘉義地方法院一審判決無罪，又於二審判決有罪，上訴三審今日定讞，市府尊重司法單位的判決。市府同仁秉持專業在各個崗位認真努力，希望能給予支持與肯定。