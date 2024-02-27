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花百萬買到租賃車 他怒找竹聯幫弘仁會動私刑踹魚池、逼簽900萬本票

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

曾姓男子和蔡姓女子是夫妻，在新北市從事廣告工程，花了100萬元跟翁姓男子買Toyota Alphard「阿爾法」，後來發現對方根本不是車主，買到的是「租賃車」沒辦法過戶，不滿被詐騙，找來竹聯幫弘仁會的林姓男子等人動用私刑，曾男被載到山區毆打凌虐、逼簽900萬元本票。北市刑大獲悉，循線拘提6人依違反組織、妨害自由等罪移送法辦。

警方調查，翁男（25歲）跟租賃公司租了一輛Toyota Alphard「阿爾法」，卻供稱自己是車主，詢問曾男（42歲）和蔡女（26歲）夫妻檔要不要買車或長租，曾男詢問價格，對方喊100萬元，曾男思考後決定購買。

曾男付錢買車，車子卻遲遲沒有過戶到自己名下，見翁男以各種藉口推託，認為怪異，上網查詢，才發現車子是其他租賃公司所有，曾男打電話給該公司問「你們公司有委託賣車嗎？」對方稱沒有，強調翁男也是租客。

曾男被詐欺100萬元，心生不滿，找來竹聯幫仁堂弘仁會綽號「阿胖」的林男（35歲）追討債款，林男跟曾男還有其他3名小弟把翁男押至台北市內湖山區「私刑處理」，毆打後踹入魚池，恐嚇要用老虎鉗拔掉牙齒和指甲，逼迫簽下3張300萬元的本票。

翁男被凌虐後釋放，去年9月向士林地檢署提告，北市刑大偵一隊與中山、南港、中正一等分局組成專案小組，22日至雙北等地，拘提涉案的曾、蔡、林等6人，警詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害罪等罪移送法辦。

北市刑大22日至雙北等地，拘提涉案的曾、蔡、林等6人，警詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害罪等罪移送法辦。記者翁至成／翻攝
北市刑大22日至雙北等地，拘提涉案的曾、蔡、林等6人，警詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害罪等罪移送法辦。記者翁至成／翻攝
北市刑大22日至雙北等地，拘提涉案的曾、蔡、林等6人，警詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害罪等罪移送法辦。記者翁至成／翻攝
北市刑大22日至雙北等地，拘提涉案的曾、蔡、林等6人，警詢後依違反組織犯罪防制條例、刑法妨害自由、傷害罪等罪移送法辦。記者翁至成／翻攝

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