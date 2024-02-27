張淑娟痛批周玉蔻、蔡玉真「黑心媒體人」：學霸拿社會資源糟蹋人

媒體人周玉蔻、蔡玉真烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟與國民黨前秘書長蔣孝嚴「滾床單」被訴，法院今天傳喚證人戴芝蕙作證。張女庭後表示，蔡玉真、周玉蔻一是台大、一是政大畢業的，都是學霸但拿社會資源糟蹋人。

張淑娟以告訴人身分「第四度」出庭參與訴訟，事實上，她每庭必到，但今天法院進行檢辯詰問證人程序，張女庭內未獲發言機會，庭外再批周玉蔻、蔡玉真。

張淑娟說，她心如刀割、度日如年，父母親都已經過世了，她認為百善孝為先，如果沒有辦法讓爸媽顯榮就是羞恥。

她說，去年的7月5日檢察官還有NCC已查得一清二楚、滴水不漏，她不知道還有哪一滴水滴到哪裡去了，「這麼清楚的案子，沒有就是沒有」。

張淑娟說，她從出生到死亡都很蔣孝嚴沒有關係，更沒有「滾過床單」，不敢相信資深媒體人周女、蔡女抓了一個她的初中同學且就因為她在晶華酒店工作過就說她與蔣孝嚴有關係。

張淑娟說，她們2021年12個人去吃飯，她不在飯局上，晶華緋聞案與她無關，「從頭到尾都無關」；周女、蔡女在庭上一再狡辯，蔡是台大的，周是政大的，都是「學霸」，她這輩子沒有辦法那麼會唸書，只會畫畫，但是讀書拿到社會資源跟麥克風不是這樣子來糟蹋別人的。