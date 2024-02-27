醉騎士撞上後車斗頭破慘死 大貨車司機違停下車尿尿奪人命判3月

台中林姓大貨車司機行車途中想上廁所，就直接將車子停在車道上，僅閃雙黃燈就下車離去，結果後方王姓男子酒後騎乘機車迎面撞上車斗噴飛，導致頭顱破裂慘死，林如廁回來還以為騎士自摔就離去，被警方通知做筆錄才知釀禍，法院依過失致死罪判他3月徒刑，可上訴。

檢警調查，林男（57歲）2023年6月26日駕駛1輛營業用大貨車，晚上8點多行經大雅區和平新路時因突然想上廁所，就冒然將車子停放在車道上，僅閃雙黃燈後就下車離開。

剛好王姓男子酒後騎乘機車同條路，未注意車道上停放大貨車，撞上後車斗連人帶車重摔柏油路，當場因頭部外傷、顱骨碎裂及腦出血等緊急送醫仍不治，經抽血換算呼氣酒測值達每公升1.12毫克。

檢方訊時，林男坦承因為想上廁所就直接將車停在車道上，僅打雙黃燈就離開，回來發現一旁有車禍還以為是自摔就開車離去，因警方調閱監視器通知他去做筆錄，這才知道王男騎車撞到他後車斗。

檢方根據現場車禍事故調查報告、附近民宅監視器畫面等，認為林男犯嫌明確，偵結依過失致死罪嫌起訴他。

台中地院認為，王男罔顧交通規則，逕自在車道上停車才釀王男車禍死亡，造成無可挽救的遺憾，考量王最終坦承、態度尚可等一切情狀，且王姓騎士酒駕也是該起車禍肇事次因，依過失致死罪判他3月徒刑，得易科罰金。

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