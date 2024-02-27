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味王董事長代付老闆醫療費1420元請款挨告 北檢偵結不起訴

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

味王董事長、水果貿易商「大洋僑果」負責人陳清福於2018年間，代大洋僑果實際老闆頴川建忠（本名陳建忠）至台大醫院諮詢並代付醫療費1420元，事後向大洋僑果請款時，挨告涉嫌詐欺、業務侵占及背信等罪。台北地檢署今偵結，因陳清福無詐欺犯意，處分不起訴。

陳清福辯稱，頴川建忠2018年時年逾九旬，由大洋僑果財務部門代為處理財務，他3月間代頴川建忠至台大醫院門診諮詢，支付掛號費1420元後，填寫請款單請公司財務部門撥款。

不過，大洋僑果公司財務部時任林姓副理證稱，當時頴川建忠的私人生活費用均由公司協助處理，本案費用是由陳清福代由向醫生諮詢，必需由頴川建忠名下的金融帳戶撥款給陳，但因金額甚低，帳務上與其他費用一併處理。

檢方查出，本案的請款單註有「個人付款」，且大洋僑果公司2018年3月份日記帳確無1420元的醫療費用，認定陳清福並非虛妄，未有不法私領費用的詐欺犯意，因罪嫌不足，處分不起訴。

味王董事長陳清福。圖／聯合報系資料照片
味王董事長陳清福。圖／聯合報系資料照片

台大醫院 詐欺 財務

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