殯葬業台灣生活集團吸金24億 高雄市區百坪商辦3月5日拍賣還錢

知名殯葬業者「台灣生命集團」違法吸金24億元，董事長張峻豪被判刑9年確定，不法所得5902萬元沒收；該集團涉嫌將得手現金購入不動產，雄檢近日囑託行政執行署拍賣，其中一間135坪的市區商辦，將以底標3315萬元拍賣，所得將用於賠償被害人。

台灣生命集團2012年起，透過旗下台灣生活等4家子公司，打出「保本保息」、「保證獲利」吸引投資人，繳一千元就能入會，每年固定利率至少7％，並發行該集團境外公司的股票為擔保，吸引上千人投資。

檢警調當時查辦時，發現該集團2年內就成功吸金24億元，投資人的血汗錢，都被集團幹部拿去購入木雕、藝品及高雄市區不動產。

當時辦案人員追溯至張峻豪，張擔心入獄，一度想要搭機離境，幸在出境前被專案人員攔下，法院審理後，依違反銀行法等罪判張9年徒刑定讞，不法所得5902萬元沒收。

檢調清查張峻豪及台灣生命集團名下資產，發現該集團曾用吸金所得，購入高雄新興區民生一路某間商辦，經法院判決宣告沒收，雄檢進入囑託行政執行署變價拍賣。

該商辦共3單位，室內面積合計135坪，將以底標3315萬元拍賣，拍定後依現況點交，是新興區大樓難得一見的好物件，所得將用於賠償被害人。

行政執行署高雄分署3月5日下午3時，在高雄分署一樓舉行「123聯合拍賣會」，除新興區商辦外，此次還有漁船「正一號 JENQ1」、車輛、馬桶國際洋行商標權及45筆不動產。