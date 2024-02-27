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台中公車司機和少年聊自慰 誘脫褲硬推包皮害他慘叫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓公車司機趁車上僅剩1名少年乘客時，和他談論自慰、包皮話題，誘使他脫褲伸手碰生殖器，不顧少年扭動反抗，強行將他包皮撥到深處，對方痛到不斷尖叫；法院審酌陳賠償1萬元和少年及父母和解，家屬認為陳是出於好意幫少年檢查，依強制猥褻罪判陳1年10月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，陳男2023年7月26日晚上9點多駕駛公車經南屯區三民西路，見車內只剩下少年1人，就故意將車停靠在路邊還關閉車內燈光，並以討論自慰、包皮長度及割包皮等理由，誘使少年自行脫下褲子。

陳又未經少年同意，突然伸手撫摸他生殖器，對方突遭襲感到驚訝、疼痛，也不斷大聲尖叫閃躲明確表示拒絕，但陳男仍不肯停手繼續摸，事後少年回家報警提告才曝光。

台中地院審理時，陳男矢口否認猥褻，辯稱少年說後面女乘客一直盯著他，要等對方下車後跟他講事情，後來才停車、關燈走過去問他何事，少年就自稱喜歡聞女生坐過的位置，他就問有無自慰、能否給他看包皮等，少年自行褪去包皮時就尖叫，他沒有強行出手摸。

少年證稱，因陳很熱情聊天，當天說要幫他看包皮，因自己也好奇包皮長短才脫褲給他看，但沒想到陳會用摸的，也沒想到會被陳撥到那麼裡面，當下因為會痛就尖叫、扭動要閃開，案發時不清楚這涉及身體自主權問題，後來越想越不對。

法院勘驗公車監視器，發現陳說「你的包皮太長，這樣推會不會痛？」過程少年持續尖叫，陳又說「你不要動，你不要忍」、「我跟你講你這包皮要割」等，可見少年當時疼痛拒絕，陳仍無視命他不要動，強行摸生殖器將包皮推至深處，才釀少年一再尖叫。

法院審酌，陳男和少年父母達成調解賠償1萬元，父母均不追究，並認為陳碰兒子生殖器不適當，但也是好意幫助，感謝他出於善意檢查兒子包皮是否過長，少年也對量刑無意見，依刑法第59條情堪憫恕減刑。

法院衡量一切情狀後，依利用駕駛供不特定人運輸之交通工具之機會，犯強制猥褻罪判陳1年10月，緩刑2年，期間交付保護管束。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

父母 生殖器

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